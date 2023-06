Le tribunal américain des brevets donne à nouveau raison à Intel dans une affaire de VLSI d'une valeur de 2,2 milliards de dollars

Le Patent Trial and Appeal Board a invalidé le brevet lié aux puces informatiques après avoir annulé un autre brevet de VLSI qui représentait le reste du verdict du tribunal fédéral du Texas le mois dernier.

VLSI peut faire appel de ces deux décisions auprès de la cour d'appel fédérale des États-Unis (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit).

Un porte-parole d'Intel a déclaré que la société était satisfaite des décisions d'invalider les deux brevets "de faible qualité" de VLSI. Les représentants de VLSI n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

VLSI, une société de portefeuille de brevets qui a intenté plusieurs procès en contrefaçon contre Intel, a obtenu l'an dernier au Texas un verdict distinct d'une valeur de 949 millions de dollars contre le fabricant de puces. En 2021, un jury s'est prononcé en faveur d'Intel dans une autre affaire de brevets au Texas, dans laquelle VLSI demandait 3,1 milliards de dollars de dommages et intérêts.

En décembre, les entreprises ont accepté de rejeter un autre procès intenté par VLSI dans le Delaware. Un procès dans une affaire connexe devrait débuter dans le nord de la Californie l'année prochaine.

VLSI appartient à des fonds d'investissement gérés par Fortress Investment Group, filiale de SoftBank Group Corp.

La procédure devant le Conseil des brevets décidée mardi a été engagée par la société Patent Quality Assurance LLC, basée dans le Dakota du Sud. Un avocat de Patent Quality Assurance n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'autre brevet faisant l'objet du verdict de 2,18 milliards de dollars a été contesté par une entité distincte appelée OpenSky Industries LLC. Kathi Vidal, directrice de l'Office américain des brevets et des marques, a sanctionné OpenSky l'année dernière après avoir constaté qu'elle avait tenté d'extorquer Intel et VLSI, mais elle a autorisé la poursuite de la procédure sous la direction d'Intel.

L'affaire est la suivante : Patent Quality Assurance LLC c. VLSI Technology LLC, Patent Trial and Appeal Board, n° IPR2021-01229.

Pour PQA et Intel : Benjamin Fernandez de Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr ; et Bruce Slayden de Slayden Grubert Beard.

Pour VLSI : Babak Redjaian de Irell & Manella ; et Kenneth Weatherwax de Lowenstein & Weatherwax.

