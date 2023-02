Les États-Unis vont obliger les entreprises bénéficiant de subventions pour la fabrication de puces à partager leurs bénéfices excédentaires

Le département du Commerce publie mardi ses plans pour commencer à accepter les demandes fin juin pour un programme de subventions à la fabrication de 39 milliards de dollars. La loi crée également un crédit d'impôt à l'investissement de 25 % pour la construction d'usines de puces dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars.

La loi CHIPS joue un rôle central dans l'effort de l'administration Biden pour ramener la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. Son succès est vital pour les ambitions américaines de garder une longueur d'avance sur la Chine sur les marchés mondiaux.

Les bénéficiaires qui reçoivent plus de 150 millions de dollars en financement direct "seront tenus de partager avec le gouvernement américain une partie des flux de trésorerie ou des retours qui dépassent les projections du demandeur d'un seuil convenu", a déclaré le ministère.

Il est également interdit aux entreprises qui obtiennent un financement d'utiliser les fonds des puces pour verser des dividendes ou racheter des actions, et elles doivent fournir les détails de tout plan de rachat de leurs propres actions sur cinq ans.

Le département prendra en compte "les engagements du demandeur à s'abstenir de tout rachat d'actions dans le processus d'examen de la demande" dans une demande en cinq étapes.

Les parlementaires démocrates ont noté que les plus grandes entreprises américaines de semi-conducteurs ont versé des centaines de milliards dans des rachats d'actions ces dernières années, Intel ayant dépensé plus de 100 milliards de dollars en rachats depuis 2005. Intel verse également un dividende.

La secrétaire au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les entreprises doivent soumettre un plan de main-d'œuvre comprenant un aperçu des besoins en main-d'œuvre. Les candidats recherchant plus de 150 millions de dollars de financement direct doivent soumettre "un plan sur la manière dont ils fourniront des services de garde d'enfants abordables et accessibles à leurs travailleurs".

Les demandeurs doivent aborder six domaines prioritaires du programme, y compris des plans "pour s'engager à investir à l'avenir dans l'industrie américaine des semi-conducteurs, notamment pour construire des installations de R&D aux États-Unis."

Les candidats doivent également "créer des opportunités pour les entreprises appartenant à des minorités, à des vétérans et à des femmes ; faire preuve de responsabilité climatique et environnementale ; investir dans leurs communautés en s'attaquant aux obstacles à l'inclusion économique ; et s'engager à utiliser du fer, de l'acier et des matériaux de construction produits aux États-Unis".

La plupart des attributions de financement direct devraient se situer entre 5 % et 15 % des dépenses en capital du projet. Le département du Commerce a déclaré qu'il s'attend généralement à ce que le montant total d'un prix, y compris le prêt ou la garantie de prêt, ne dépasse pas 35 % des dépenses en capital du projet.

"Nous allons faire preuve de diligence. Nous ne faisons pas de chèque en blanc à toute entreprise qui le demande", a déclaré M. Raimondo. "Nous obligeons les entreprises à ouvrir leurs livres."

L'opportunité de financement initiale cherche des demandes pour des projets impliquant des semi-conducteurs de pointe, de génération actuelle et de nœud mature. Il publiera des opportunités de financement pour les matériaux semi-conducteurs et les installations d'équipement de fabrication à la fin du printemps et une pour les installations de R&D à l'automne.

Mme Raimondo a fait remarquer que les entreprises qui obtiendront des subventions devront conclure des accords limitant leur capacité à étendre la capacité de fabrication de semi-conducteurs dans des pays étrangers préoccupants comme la Chine pendant 10 ans après avoir obtenu le financement. Elles ne pourront pas s'engager dans des recherches conjointes ou des efforts de licence de technologie avec une entité étrangère préoccupante qui implique des technologies sensibles.

"Nous allons publier des règlements très détaillés dans les prochaines semaines qui donneront aux entreprises une idée plus claire de ce que sont les lignes rouges", a déclaré Raimondo lundi avant l'annonce.