Les investisseurs s'inquiètent des perspectives d'embauche et des dépenses avant les résultats américains.

Les estimations pour la période des bénéfices ont chuté, et les analystes s'attendent maintenant à ce que les bénéfices des sociétés du S&P 500 n'aient augmenté que de 4,1 % en glissement annuel au cours du trimestre, par rapport à une augmentation estimée de 11,1 % au début du mois de juillet, selon les données IBES de Refinitiv.

Les rapports sur la période s'accélèrent avec la publication des résultats de JPMorgan Chase & Co et d'autres grandes banques vendredi.

Les actions ont connu des difficultés récemment, le S&P 500 ayant chuté pour une sixième session consécutive mercredi, en partie à cause des craintes croissantes des investisseurs que l'attitude agressive de la Fed ne fasse basculer la plus grande économie du monde dans la récession et n'augmente les taux de chômage. Les actions ont rebondi jeudi.

Les données publiées jeudi ont renforcé les attentes que la Fed procède à une quatrième hausse des taux de 75 points de base le mois prochain, avec un rapport montrant que les prix à la consommation américains ont augmenté plus que prévu en septembre.

"Il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de déceptions dans les résultats réels par rapport aux estimations, mais ils pourraient atténuer tout discours optimiste juste à cause de l'incertitude", a déclaré Alan Lancz, président d'Alan B. Lancz & Associates à Toledo, Ohio.

Étant donné les perspectives de taux d'intérêt, les investisseurs sont impatients d'entendre ce que les dirigeants d'entreprise disent de leurs plans d'embauche et de dépenses d'investissement, ce qui donnerait des indices forts sur la santé de l'économie américaine.

"Si nous commençons à entendre davantage parler de gel des embauches, d'annonces de licenciements, de réduction des dépenses d'investissement... c'est un gros drapeau rouge", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA à New York.

"Cela signifie qu'une destruction de la demande est en cours, et cela soutiendra l'argument selon lequel ils se préparent à une récession."

Plus tôt cette semaine, Bloomberg News a rapporté que le fabricant de puces Intel Corp prévoit une réduction importante de ses effectifs face au ralentissement du marché des ordinateurs personnels, citant des personnes ayant connaissance de la situation.

Certains investisseurs ont déclaré que cette saison des bénéfices est peut-être trop tôt pour donner de nombreuses indications sur les changements dans les dépenses d'investissement, mais ils surveilleront de près les marges bénéficiaires.

"Presque tous les indicateurs que nous examinons, dans tous les domaines, donnent un signal très, très clair qu'il y aura probablement une pression sur les marges dans les mois à venir", ce qui affecterait finalement les dépenses d'investissement, a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management, à Londres.

Dans son récent rapport, Nike Inc. a mis en garde contre une compression des marges due à des démarques généralisées, suscitant des inquiétudes quant à la contagion à l'ensemble du secteur d'un gonflement des stocks.

Tous les signes ne laissent pas présager une déception pour cette saison des résultats. Jeudi, Walgreens Boots Alliance Inc a annoncé un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, et la société a également prévu un bénéfice annuel "meilleur que prévu", ce qui a fait grimper ses actions.

Le mois dernier, Rite Aid a réduit ses prévisions pour l'ensemble de l'année, citant des inquiétudes sur la pression des dépenses des consommateurs et les défis de la chaîne d'approvisionnement.

Les estimations de bénéfices ont également baissé pour toute l'année 2022, la croissance des bénéfices du S&P 500 étant désormais prévue à 7,4 % contre 9,5 % début juillet, selon les données de Refinitiv.

En effet, un autre grand risque pour les bénéfices du troisième trimestre est le renforcement du dollar américain, qui peut nuire aux multinationales américaines qui doivent échanger leurs bénéfices en dollars.

"Cette saison, les directions des entreprises ont une panoplie de vents contraires à blâmer lorsqu'elles proposent des résultats décevants", a écrit Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital à Chicago, dans une note cette semaine.