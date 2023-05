Les prévisions médiocres d'AMD provoquent une chute des actions

L'action a chuté de plus de 7 % dans les échanges avant bourse et devrait perdre près de 10 milliards de dollars en valeur de marché. Intel, dont les actions ont augmenté la semaine dernière grâce à des perspectives plus optimistes sur le marché des ordinateurs personnels, a gagné près de 2 %.

"Même si Intel n'a pas gagné de parts ce trimestre, il semble peu probable qu'il en ait perdu non plus", a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein, dans une note à la clientèle.

"Alors que nous verrons si la feuille de route 2024 d'Intel tient la route ou non, l'environnement concurrentiel de l'année prochaine est susceptible de devenir plus difficile pour AMD."

Le marché des PC est en perte de vitesse depuis quelques trimestres, après une hausse de la demande pendant la pandémie, tandis que les dépenses des centres de données ont également ralenti à mesure que les perspectives économiques s'assombrissaient.

AMD, dont les puces pour centres de données, plus petites et plus efficaces, lui ont permis de prendre des parts de marché à Intel l'année dernière, n'a pas atteint les estimations concernant les ventes de puces pour PC et centres de données au premier trimestre.

Ses prévisions de ventes pour le trimestre en cours étaient également inférieures aux attentes du marché, bien que l'entreprise se soit montrée optimiste quant à la reprise du marché des puces au second semestre 2023.

"Les résultats d'AMD ont été plus vulnérables (à l'effondrement des PC) que ceux d'Intel, car la plupart des clients des PC basés sur AMD étaient des consommateurs. En revanche, Intel avait une part importante dans le segment des PC professionnels", a déclaré Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner.

Néanmoins, certains analystes ont déclaré que l'engouement pour l'intelligence artificielle et la reprise en Chine étaient des signes positifs qui pourraient aider l'entreprise.

"AMD n'est évidemment pas à l'abri des fluctuations globales de l'environnement macroéconomique, mais selon nous, les gains de parts que l'entreprise a obtenus grâce à l'exécution de sa feuille de route et à la performance de ses produits se maintiendront tout au long du premier semestre de l'année 23 avant de laisser place à une forte dynamique au deuxième semestre de l'année 23", a déclaré la maison de courtage TD Cowen.