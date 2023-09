Les principaux fabricants américains de semi-conducteurs et de technologies numériques, dont Intel, GlobalFoundries et Google, devraient participer à une réunion d'affaires lundi à Hanoï, à l'occasion de la visite du président Joe Biden au Viêt Nam visant à renforcer les liens entre les deux pays, ont indiqué deux personnes au fait de ce projet.

La réunion, qui est encore en cours d'organisation, confirmerait les plans américains visant à renforcer le rôle mondial du Vietnam dans différents segments de la fabrication de puces, dans le cadre de la stratégie plus large de Washington visant à réduire l'exposition du secteur aux risques liés à la Chine, y compris les restrictions commerciales et les tensions sur Taïwan.

Des cadres supérieurs de Google, Intel, Amkor, Marvell, GlobalFoundries et Boeing figurent parmi les participants attendus, selon une liste partielle qu'une personne au fait des projets a communiquée à Reuters.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

La seconde personne au fait des projets a confirmé la présence de plusieurs grandes entreprises américaines de puces électroniques, dont Amkor, de leurs partenaires vietnamiens, tels que l'entreprise technologique FPT, et de hauts fonctionnaires vietnamiens et américains, dont le secrétaire d'État Antony Blinken.

Les semi-conducteurs devraient être au centre de la visite de M. Biden à Hanoï dimanche et lundi, selon des responsables de l'administration américaine, alors que la Maison-Blanche cherche à renforcer officiellement ses relations avec l'ancien pays ennemi.

La table ronde n'a pas été annoncée, et il n'est pas certain que des annonces soient faites par les entreprises participant à la réunion, qui, selon l'une des sources, impliquerait environ 30 cadres supérieurs et fonctionnaires.

Certaines des entreprises figurant sur la liste ont déjà investi ou annoncé des investissements au Viêt Nam.

Intel possède dans le sud du pays une usine de 1,5 milliard de dollars pour l'assemblage, l'emballage et le test de puces, la plus grande de son réseau mondial, et a prévu de l'agrandir.

Amkor construit près de Hanoi "une méga-usine ultramoderne pour l'assemblage et le test de semi-conducteurs", a déclaré Janet Yellen, secrétaire au Trésor, lors d'une visite à Hanoi en juillet. L'entreprise propose des dizaines de postes à pourvoir sur sa page web consacrée au Viêt Nam.

L'entreprise de conception de puces Marvell a déclaré qu'elle prévoyait de construire un centre de "classe mondiale" au Viêt Nam.

Les fonctionnaires américains ont déclaré à plusieurs reprises que l'assemblage et la conception étaient les segments de l'industrie des puces électroniques dans lesquels le Viêt Nam était susceptible de connaître une croissance plus rapide, bien qu'une pénurie d'ingénieurs puisse ralentir le décollage de l'industrie.

Le Viêt Nam a également l'ambition de construire ses propres usines de fabrication de puces, ou fabs. GlobalFoundries est spécialisée dans la fabrication de circuits intégrés sur plaquettes pour les smartphones, les voitures et d'autres applications.

Le Viêt Nam est un important exportateur de smartphones et de produits électroniques.

Un cadre d'une grande entreprise américaine de puces électroniques a déclaré que le gouvernement vietnamien avait organisé des réunions avec la plupart des grandes entreprises de puces électroniques du pays, notamment Intel, Samsung et Qualcomm, afin de demander des conseils sur la création de la première usine du pays.

Des responsables américains ont également déclaré qu'un renforcement des liens officiels avec le Viêt Nam pourrait favoriser la collaboration dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), un secteur dans lequel Google est un acteur mondial de premier plan.

Vingroup, le plus grand conglomérat vietnamien et la société mère du fabricant de voitures électriques VinFast, cotée au Nasdaq, dispose d'une unité spécialisée dans l'IA.

Boeing pourrait annoncer un accord portant sur la vente de 50 de ses avions 737 MAX, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier. Boeing n'a pas souhaité faire de commentaire. (Reportage de Francesco Guarascio @fraguarascio ; reportage complémentaire de Fanny Potkin ; rédaction de William Mallard)