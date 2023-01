Marketmind : En perte de vitesse

Le sombre rapport sur les bénéfices du géant des puces Intel ainsi que les données américaines mitigées qui ont montré une économie résiliente mais un marché du travail qui reste tendu vont probablement dominer l'esprit des investisseurs et dicter les échanges de vendredi.

Le géant américain des puces s'attend à perdre de l'argent au cours du trimestre actuel, car deux piliers de son succès au cours des dernières années - les activités liées aux PC et aux centres de données - sont confrontés à un ralentissement de la demande.

"Nous avons trébuché ... nous avons perdu notre élan", a déclaré le directeur général Pat Gelsinger.

GRAPHIQUE - La chute la plus importante du chiffre d'affaires trimestriel d'Intel depuis au moins deux décennies

https://www.reuters.com/graphics/INTEL-RESULTS/REVENUE/mypmogzxzpr/chart.png

En revanche, le fabricant européen de puces STMicroelectronics a fait état d'une forte demande de la part des clients des secteurs de l'automobile et de l'industrie en battant ses objectifs de bénéfices et de ventes jeudi.

Entre-temps, des données sur le PIB américain supérieures aux estimations ont donné un coup de pouce aux investisseurs pour un rallye à risque, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon ayant atteint son plus haut niveau depuis neuf mois et étant prêt à réaliser sa meilleure performance de janvier.

Le yen japonais a augmenté par rapport au dollar après que l'inflation de la consommation à Tokyo, un indicateur principal des tendances nationales, ait touché un sommet de près de 42 ans et renforcé les attentes du marché selon lesquelles la Banque du Japon devra bientôt s'éloigner de sa politique ultra-facile.

GRAPHIQUE - L'IPC de base de Tokyo augmente, le plus haut depuis près de 42 ans

https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/INFLATION/zgvobroerpd/chart_eikon.jpg

Avant que les réunions des banques centrales de la semaine prochaine (Fed, BCE et BOE) n'accaparent toute l'attention des investisseurs, l'accent sera mis vendredi sur l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE). L'indice des prix PCE de base devrait augmenter de 0,3 % en décembre, selon un sondage Reuters des économistes.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés vendredi :

Événements économiques : Taux de chômage en Suède pour le mois de décembre, données du PIB de l'Espagne pour le quatrième trimestre et données de base sur les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis.