Mobileye, filiale d'Intel, dépose une demande de cotation en bourse, premier signe de dégel du marché des introductions en bourse dans le secteur des technologies.

Mobileye, l'unité de conduite autonome d'Intel Corp, a dévoilé vendredi son dossier pour une introduction en bourse aux États-Unis, testant le soutien pour une entrée en bourse de haut niveau alors que le marché des nouvelles émissions s'est pratiquement effondré.

Le marché mondial des introductions en bourse de sociétés technologiques connaît sa pire sécheresse depuis près de deux décennies. Selon les données de Dealogic, les inscriptions américaines ont permis de lever un peu plus de 7 milliards de dollars jusqu'à présent cette année. L'année dernière, les introductions en bourse traditionnelles, à l'exclusion des sociétés d'acquisition à vocation spéciale, avaient levé un montant record de 154 milliards de dollars.

L'introduction en bourse de Mobileye, qui intervient dans la foulée des débuts fracassants de Porsche en Europe, pourrait toutefois être un signe précoce de l'amélioration du sentiment des investisseurs.

Si les débuts de Mobileye sont bien accueillis, cela pourrait enhardir d'autres grands noms comme Instacart, Reddit et ServiceTitan, qui ont reporté leurs introductions en bourse plus tôt cette année jusqu'à ce que le marché s'améliore.

Plus tôt en septembre, la division d'assurance-vie et de retraite d'AIG Inc, Corebridge Financial Inc, a levé 1,68 milliard de dollars lors de la plus importante introduction en bourse de l'année, bravant la volatilité du marché et mettant fin à une accalmie de sept mois dans les principales cotations.

BRAVER LA VOLATILITÉ

Mobileye, qui a déposé confidentiellement sa demande d'introduction en bourse plus tôt cette année, a déclaré des revenus de 854 millions de dollars au premier semestre, soit un bond de 21 % par rapport à la période de l'année précédente, selon sa demande d'introduction en bourse. En 2021, Mobileye a enregistré des revenus de 1,4 milliard de dollars.

Reuters a été le premier à rapporter en avril que Mobileye avait fait appel aux banques d'investissement Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley pour diriger les préparatifs de l'entrée en bourse de l'unité de voitures autopilotées.

Dans son dépôt de vendredi, Mobileye a confirmé que Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs.

Mobileye prévoit de coter ses actions sur le Nasdaq sous le ticker "MBLY".

Mobileye n'a pas encore fixé de fourchette de prix pour son introduction en bourse, mais Reuters a rapporté que la société pourrait viser une valorisation aussi élevée que 50 milliards de dollars pour la vente de ses actions.

Une source familière avec la question a déclaré vendredi que Mobileye pourrait revoir à la baisse son estimation de la valorisation de l'IPO en raison des conditions défavorables du marché.

Intel n'a pas révélé la participation qu'il conservera dans l'unité lorsqu'elle entrera en bourse, mais le géant des puces a précédemment déclaré qu'il s'agirait d'une participation majoritaire.

L'entrée en bourse de Mobileye fait partie de la stratégie plus large d'Intel, sous la direction de son directeur général Pat Gelsinger, visant à redresser son activité principale.

Mobileye, une société israélienne qu'Intel a achetée pour environ 15,3 milliards de dollars en 2017, utilise un système basé sur une caméra avec un régulateur de vitesse adaptatif et une assistance au changement de voie dans les voitures sans conducteur.

En plus des puces et des logiciels de conduite autonome, Mobileye propose une technologie d'assistance au conducteur et une technologie de cartographie qui sont utilisées aujourd'hui.

Mobileye, qui compte parmi ses clients BMW, Audi, Volkswagen, Nissan, Honda et General Motors, a été un point positif pour Intel, qui doit faire face à la concurrence acharnée de Nvidia Corp et de Qualcomm Inc. dans le domaine de la fabrication de puces (reportages supplémentaires de Bhanvi Satija et Niket Nishant à Bengaluru ; corrections de Sriraj Kalluvila et Richard Chang).