Third Point voit plus de valeur dans Amazon, aime quelques "vieilles" valeurs technologiques.

La société basée à New York, dont les investissements sont surveillés de près par ses rivaux, a également déclaré que certaines valeurs technologiques souvent qualifiées de "vieilles" comme Intel "méritent un second regard".

Third Point, qui gère environ 18 milliards de dollars, a investi dans Intel et Amazon pendant un certain temps, mais a déclaré qu'elle avait "considérablement augmenté" la taille de son investissement dans Amazon récemment, en pariant que la nouvelle direction fera avancer l'entreprise avec de nouvelles initiatives.

Le fondateur de Third Point, l'investisseur milliardaire Daniel Loeb, a parlé de ces mouvements dans une lettre envoyée aux actionnaires mercredi soir et vue par Reuters.