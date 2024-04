(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

* Les chiffres de l'emploi privé pour le mois de mars sont en hausse de 184 000 par rapport à l'estimation de 148 000.

* Powell devrait s'exprimer à 1210 ET (1610 GMT)

* Intel en baisse après avoir révélé des pertes croissantes dans son unité de fabrication de puces.

* Les indices sont en hausse : Dow 0,19%, S&P 0,34%, Nasdaq 0,41%.

3 avril (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi après que des données plus faibles que prévu sur le secteur des services ont soulagé les investisseurs inquiets de voir la Réserve fédérale adopter une approche prudente en matière d'assouplissement monétaire.

L'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que la croissance du secteur américain des services avait encore ralenti en mars, tandis que la mesure des prix payés par les entreprises pour les intrants est tombée à son plus bas niveau depuis quatre ans, ce qui est de bon augure pour les perspectives d'inflation.

"L'inflation n'a pas été aussi forte que nous l'avions prévu et comme il s'agit de données sur les services, nous pouvons penser que c'est une bonne chose", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners à Pittsburgh.

Les contrats à terme ont été mis sous pression après que les données aient montré plus tôt que les emplois privés avaient augmenté de 184 000 en mars, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient sur une augmentation de 148 000.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, et le Dow Jones, à forte composante financière, ont clôturé à leur plus bas niveau en deux semaines mardi, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont atteint leur plus haut niveau en plusieurs mois après que les données sur l'activité manufacturière et les commandes d'usines aient soulevé des doutes quant à la perspective des trois réductions de taux que la Fed avait prévues pour 2024.

"Le marché s'est rallié aux attentes de la Fed concernant trois baisses de taux cette année, mais si nous continuons à obtenir des données solides sur le marché du travail, cela les poussera davantage vers moins de trois baisses cette année", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a légèrement augmenté pour atteindre 4,4033%, après avoir atteint un nouveau sommet pour l'année plus tôt dans la journée.

Selon l'outil FedWatch de CMEGroup, les traders estiment à 57% la probabilité que la Fed réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base en juin, contre 64% il y a une semaine.

La Fed ne devrait pas réduire son taux d'intérêt de référence avant la fin de cette année, a déclaré le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a maintenu son opinion selon laquelle la banque centrale américaine ne devrait réduire les coûts d'emprunt qu'une seule fois au cours de l'année 2024.

Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer à 1210 ET (1610 GMT).

L'accent est également mis sur le rapport sur l'emploi du Département du travail vendredi qui devrait montrer que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 200 000 emplois en mars, après 275 000 ajouts d'emplois en février.

À 10:29 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 75,08 points, ou 0,19%, à 39 245,32, le S&P 500 était en hausse de 17,61 points, ou 0,34%, à 5 223,42, et le Nasdaq Composite était en hausse de 66,85 points, ou 0,41%, à 16 307,30.

Parmi les actions individuelles, Ulta Beauty a chuté de 13,4 % après que le détaillant de produits de beauté ait donné des prévisions à la baisse lors d'une conférence de l'industrie. Les actions d'e.l.f. Beauty ont chuté de 8,3 %, tandis que Coty a perdu 3,8 %.

Intel a chuté de 6,4 % après que le fabricant de puces ait annoncé des pertes d'exploitation de 7 milliards de dollars pour son activité de fonderie en 2023, ce qui est plus important que les 5,2 milliards de dollars déclarés l'année précédente.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,24 contre 1 sur le NYSE et de 1,05 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 28 nouveaux records sur 52 semaines et trois nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 45 nouveaux records et 77 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty et Shinjini Ganguli)