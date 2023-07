IntelGenx Technologies Corp. est une entreprise canadienne spécialisée dans l'administration de médicaments. La société se concentre sur le développement et la fabrication de films pharmaceutiques. Les technologies de films pharmaceutiques de la société, notamment VersaFilm, DisinteQ, VetaFilm et VevaDerm transdermique, permettent de fabriquer des produits pharmaceutiques qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Son pipeline de produits propose divers avantages aux patients et aux médecins pour de nombreuses conditions thérapeutiques. Ses services de recherche et développement (R&D) VersaFilm sont basés sur une technologie de plateforme d'administration de médicaments polyvalente qui permet le développement de films minces oraux présentant des performances de produit améliorées. Son usine de fabrication propose un service complet en offrant une production à l'échelle du laboratoire, du pilote et du commerce. Son portefeuille de produits comprend la migraine (Rizatriptan), la dysfonction érectile (Tadalafil), la schizophrénie (Lozapine), les maladies cérébrales neurodégénératives (Montelukast), la dépendance aux opiacés (Buprénorphine / Naloxone) et plus encore.

Secteur Produits pharmaceutiques