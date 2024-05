Intellicheck, Inc. est une société de technologie qui fournit des solutions de validation d'identité numérique à la demande pour les besoins de KYC, de fraude et de vérification de l'âge. La société valide les identités numériques et physiques pour les services financiers, les sociétés fintech, les fournisseurs BNPL, les entreprises de commerce électronique et de commerce de détail, les forces de l'ordre et les agences gouvernementales à travers l'Amérique du Nord. Ses solutions logicielles peuvent être utilisées par le biais d'un appareil mobile, d'un navigateur ou d'un scanner de point de vente. Les principales activités de l'entreprise comprennent les produits Identity Systems, qui incluent des applications commerciales d'authentification par lecture de cartes d'identité. Ses produits et services comprennent des logiciels adaptés à l'état, des dispositifs de collecte de données, des applications logicielles de kiosque de demande de crédit instantanée et des capacités de mise à niveau. Ses logiciels sont conçus pour être utilisés avec plusieurs dispositifs de collecte de données, qui sont disponibles sous différentes formes compactes et peuvent contenir un ou plusieurs lecteurs de codes-barres 2D et de bandes magnétiques.

Secteur Logiciels