GBS Inc. est une société de technologie de diagnostic par biocapteurs opérant dans la région Asie-Pacifique (APAC). La société propose différents produits, dont la technologie de la plateforme de biocapteurs, le test de glucose salivaire (SGT) et le biocapteur de glucose salivaire (SGB). La plateforme de biocapteurs est une architecture de transistors organiques à couche mince (OTFT). La structure OTFT de base est constituée d'une électrode de source et de drain, d'une couche semi-conductrice, d'une électrode de grille, d'une couche de séparation ou diélectrique optionnelle, toutes imprimées sur un matériau de substrat et superposées par une membrane polyélectrolyte/couche d'enzyme sur laquelle l'analyte est placé. Le SGT se compose du SGB, un biocapteur de salive jetable à usage unique, et d'une application logicielle sur un dispositif intelligent ou un lecteur dédié qui interface le SGB avec son système d'information numérique. Le SGB interagit avec le glucose présent dans la salive et déclenche une réaction électrochimique, produisant un signal électrique directement corrélé à la quantité de glucose présente dans la salive.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale