Le fabricant chinois de véhicules électriques Zeekr Intelligent Technology a fixé le prix de son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis au sommet de la fourchette indiquée jeudi, pour lever 441 millions de dollars, a indiqué une personne au fait du dossier.

Zeekr, qui est la marque haut de gamme du constructeur automobile chinois Geely, a augmenté le prix de son introduction en bourse pour vendre 21 millions d'American Depositary Shares à 21 dollars par action, a déclaré la source, qui a requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

L'introduction en bourse donne à Zeekr une valeur entièrement diluée, qui comprend des titres tels que des options et des unités d'actions restreintes, de 5,5 milliards de dollars. Sur une base non diluée, l'introduction en bourse valorise l'entreprise à environ 5,1 milliards de dollars.

La société a clôturé les ordres des investisseurs un jour plus tôt dans le processus de constitution du livre d'ordres en raison de la forte demande, a rapporté Reuters mardi.

Zeekr n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'introduction en bourse a été sursouscrite à plusieurs reprises, selon deux sources, mais les analystes ne sont pas convaincus qu'il y aura bientôt une ruée de sociétés chinoises cotées à New York.

"Le marché de Hong Kong doit être ravivé pour que l'on puisse dire que Hong Kong et la Chine sont de retour", a déclaré Sumeet Singh, directeur d'Aequitas Research qui publie sur Smartkarma.

"La cotation aux États-Unis serait une deuxième étape après cela et n'aura probablement pas lieu avant que les élections américaines ne soient terminées.

La forte demande pour l'introduction en bourse de Zeekrs s'inscrit dans le contexte d'une guerre féroce des prix des VE en Chine qui a réduit les bénéfices, poussant un certain nombre d'entreprises à poursuivre leur expansion en dehors de la Chine, où elles peuvent facturer plus cher et augmenter leurs marges.

Zeekr fait partie des constructeurs automobiles chinois, dont BYD, SAIC et Great Wall Motor, qui ont jeté leur dévolu sur l'Europe en lançant des modèles électriques pour tenter de concurrencer les constructeurs européens traditionnels sur leur propre terrain.

BYD et Chery, soutenu par l'État, ont déjà annoncé leur intention de construire des voitures en Europe.

Bien que Zeekr ait réussi son introduction en bourse aux États-Unis, sa valorisation représente une baisse par rapport aux 13 milliards de dollars qu'elle atteignait l'année dernière lorsqu'elle a levé 750 millions de dollars auprès de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants.

Zeekr a livré son premier véhicule en octobre 2021. Au 31 décembre, l'entreprise avait livré un total d'environ 196 633 voitures, principalement en Chine.

Depuis le début de l'année, les livraisons de Zeekr ont dépassé celles de ses concurrents les plus proches. Zeekr a livré 49 148 véhicules au cours des quatre premiers mois se terminant le 30 avril, tandis que Xpeng a livré 31 214 unités et Nio 45 673 voitures au cours de la même période, selon des documents réglementaires et des communiqués de presse.

Le prospectus de Zeekr fait état d'une augmentation du chiffre d'affaires total à 51,67 milliards de yuans (7,3 milliards de dollars) en 2023, contre 31,9 milliards de yuans un an plus tôt. Cependant, sa perte d'exploitation s'est creusée, passant de 7,15 milliards à 8,18 milliards de yuans.

La cotation de Zeekr est la plus importante introduction en bourse chinoise aux États-Unis depuis 2021, date à laquelle LianBio a introduit ses actions à New York. L'année dernière, Zeekr avait mis en suspens ses projets d'introduction en bourse, comme l'avait rapporté Reuters.

Le nombre d'entreprises chinoises qui ont cherché à s'introduire en bourse aux États-Unis ces dernières années a chuté, après que le géant chinois du covoiturage Didi Global a été contraint de retirer ses actions de la cote à la suite d'une réaction brutale des autorités de régulation chinoises.

En 2023, les introductions en bourse chinoises ont levé un total de 668 millions de dollars, contre 13,7 milliards de dollars en 2020, selon les données de Dealogic. Avant l'introduction en bourse de Zeekr, les entreprises chinoises ont levé 52 millions de dollars grâce à la vente d'actions aux États-Unis cette année.

Zeekr introduira ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "ZK" vendredi. Les investisseurs principaux, dont Geely, ont souscrit jusqu'à 349,1 millions de dollars d'actions qui seront vendues.