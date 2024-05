(Alliance News) - FireAngel Safety Technology Group PLC a déclaré jeudi que le calendrier de son rachat par Intelligent Safety Electronics Pte Ltd est de nouveau en cours, après l'approbation du gouvernement britannique, et que l'offre sera clôturée à la fin du mois de juin.

FireAngel est un fabricant de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'autres dispositifs de sécurité domestique basé à Coventry.

Intelligent Safety Electronics est une société holding détenue par Siterwell Electronics Co Ltd, un fabricant de haute technologie basé à Zhejiang, en Chine, qui se concentre sur le développement et la fabrication de divers types d'alarmes à capteur et de produits compatibles avec l'internet.

En octobre de l'année dernière, FireAngel a reçu une offre de rachat de la part d'Intelligent Safety Electronics, une filiale du fabricant de produits de sécurité incendie Siterwell Electronics Co Ltd, basé à Ningbo, en Chine.

Les actionnaires de FireAngel recevront 7,40 pence par action en espèces, ce qui valorise l'ensemble de la société à environ 27,7 millions de livres sterling.

En décembre, les deux entreprises ont demandé la suspension du calendrier de l'offre, dans l'attente de l'autorisation réglementaire prévue par la loi britannique de 2021 sur la sécurité nationale et l'investissement (National Security & Investment Act 2021).

Jeudi, FireAngel et Intelligent Safety ont déclaré avoir jugé raisonnablement acceptables les conditions fixées par le gouvernement britannique pour permettre à l'acquisition de progresser, de sorte que cette condition est désormais remplie et que le calendrier de l'offre a repris.

Les actions de FireAngel étaient en hausse de 24 %, à 7,13 pence l'unité, jeudi matin à Londres.

Mercredi, Intelligent Safety détenait 59 % des actions de FireAngel ou avait accepté l'offre. L'offre est ouverte jusqu'au 27 juin.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

