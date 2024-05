Intelligent Group Ltd est une société dont l'activité principale consiste à fournir des services de conseil en relations publiques. La société fournit des services de communication financière et d'entreprise, des services de planification de projets d'introduction en bourse et d'autres services. En outre, la société fournit des services de relations avec les investisseurs, de relations avec les médias et de planification d'événements.

Secteur Publicité et marketing