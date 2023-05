Ian Whittaker, directeur des opérations d'Intelligent Ultrasound, quitte ses fonctions après sept ans d'activité

(Alliance News) - Intelligent Ultrasound Group PLC a annoncé vendredi que son directeur exécutif et chef des opérations, Ian Whittaker, envisageait de quitter ses fonctions, après sept ans d'activité.

M. Whittaker quittera ses fonctions de directeur de l'exploitation le 31 décembre, mais il restera dans l'entreprise de logiciels d'échographie à intelligence artificielle en temps utile pour aider à la réalisation de projets.

Il a rejoint Intelligent Ultrasound, basée à Cardiff, au Pays de Galles, en août 2016, suite à l'acquisition d'Inventive Medical Ltd.

Intelligent Ultrasound n'a pas indiqué si elle nommerait un successeur.

"Le conseil d'administration adresse ses remerciements à Ian pour son engagement et sa contribution inestimable à la croissance significative du chiffre d'affaires et de la rentabilité de la simulation au cours des sept dernières années et lui souhaite un succès continu dans ses entreprises et ses projets personnels", a déclaré Intelligent Ultrasound

Les actions d'Intelligent Ultrasound sont restées stables à 11,10 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

