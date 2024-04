(Alliance News) - Intelligent Ultrasound Group PLC a annoncé vendredi que le logiciel SonoLyst développé par GE Healthcare Technologies Inc. a été lancé sur la nouvelle gamme d'échographes d'Intelligent Ultrasound.

Le fournisseur de logiciels d'échographie à intelligence artificielle basé à Cardiff, au Pays de Galles, a lancé le SonoLyst de GE Healthcare sur la nouvelle gamme d'échographes Voulson Signature Series, le signature 20 et le signature 18.

SonoLyst est alimenté par l'intelligence artificielle ScanNav d'Intelligent Ultrasound.

SonoLystlive capture des images échographiques en temps réel, pendant qu'un clinicien scanne une patiente à mi-trimestre. Le logiciel améliore la reconnaissance des images échographiques et, en s'appuyant sur les directives de l'International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynaecology, il reconnaît l'anatomie, capture l'image et la vérifie dans la liste des vues requises.

SonoLystlive minimise la nécessité pour les cliniciens de geler, d'annoter et de stocker manuellement les images, réduisant ainsi jusqu'à 65 % le nombre de frappes au clavier et jusqu'à 40 % le temps d'examen pour les échographistes.

Stuart Gall, directeur général d'Intelligent Ultrasound, a déclaré : "Nous sommes heureux qu'avec ce lancement, SonoLyst, optimisé par notre logiciel ScanNav AI, soit désormais disponible sur trois gammes d'échographes GE HealthCare - expert, signature et SWIFT.

"GE Healthcare est à la pointe de l'utilisation des logiciels d'IA pour améliorer les flux de travail en obstétrique au profit des cliniciens et des patients, tout en économisant du temps de balayage et en déstressant l'environnement de balayage pour les échographistes. Nous restons enthousiastes à l'idée que notre nouvelle approche "de la salle de classe à la clinique" rend l'échographie diagnostique clinique plus facile à apprendre et plus simple à utiliser."

Les actions d'Intelligent Ultrasound étaient en baisse de 4,7 % à 8,34 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Emily Parsons, journaliste à Alliance News

