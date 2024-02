Intelligent Ultrasound Group plc est une société britannique de logiciels et de simulation d'intelligence artificielle (IA) pour l'échographie. La société est spécialisée dans la simulation de réalité virtuelle haute fidélité en temps réel pour le marché de la formation à l'échographie (salle de classe) et dans les outils logiciels d'analyse d'images cliniques basés sur l'IA pour le marché de l'échographie médicale diagnostique (clinique). Le secteur Simulation de la société propose divers produits, notamment le simulateur de formation en obstétrique et en gynécologie ScanTrainer, le simulateur de formation en échocardiographie HeartWorks, le simulateur de formation en médecine d'urgence et au point de service BodyWorks Eve avec le module Covid-19 et le nouveau simulateur de formation en néonatalogie et en pédiatrie BabyWorks. Son segment Clinical AI propose la technologie d'analyse d'images échographiques ScanNav. Les produits qui utilisent cette technologie sont le logiciel SonoLyst de GE HealthCare, ScanNav Anatomy PNB qui simplifie l'interprétation des images échographiques, et NeedleTrainer qui enseigne en temps réel l'aiguilletage guidé par ultrasons.

Secteur Enseignement professionnel et commercial