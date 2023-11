Intellinetics, Inc. est une société holding. La société est une entreprise de services documentaires et de solutions logicielles au service des petites et moyennes entreprises et des secteurs gouvernementaux dans le cadre de leurs initiatives de transformation numérique et d'automatisation des processus. La société opère à travers deux segments : Gestion de documents et Conversion de documents. Le segment de la gestion de documents comprend des solutions impliquant sa plateforme logicielle, permettant aux clients de capturer et de gérer leurs documents à travers des opérations telles que les documents papier numérisés et les documents numériques, y compris ceux de Microsoft Office 365, les images numériques, l'audio, la vidéo et les courriels. Le segment Conversion de documents fournit une assistance aux clients dans le cadre de leur stratégie documentaire globale pour convertir les documents d'un support à l'autre, principalement du papier au numérique, y compris la migration vers ses solutions logicielles, ainsi que des services de stockage et de récupération à long terme. Ses plates-formes logicielles phares comprennent IntelliCloud et YellowFolder.

Secteur Logiciels