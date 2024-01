Intellivate Capital Ventures Limited est une société basée en Inde qui fournit des services de conseil, d'investissement et de négociation d'actions. La société opère sur le segment des services de conseil et de consultation. Elle fournit des solutions intégrées à ses clients, ce qui inclut la gestion de divers aspects, tels que la banque d'affaires, qui comprend le financement des entreprises, le financement des fonds de roulement, le financement de projets et la restructuration financière des entreprises. Elle est également engagée dans des opérations de trésorerie en fournissant des solutions de financement aux clients, à la fois sous la forme de dettes et de capitaux propres et d'activités d'investissement. Elle offre une assistance financière aux petites et moyennes entreprises. La société fournit des financements à des entreprises dans des secteurs tels que les technologies de l'information, les médias et le divertissement, les services financiers, les infrastructures, les services de construction, l'immobilier et la logistique, entre autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds