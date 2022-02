Intema procède à la clôture sous écrou de l'acquisition de Livestream Gaming

La Société satisfait aux conditions d'acquisition de Livestream Gaming et déclenche l'exercice automatique des reçus de souscription en actions ordinaires et en bons de souscription d'Intema.





MONTRÉAL, 18 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer que la Société a satisfait aux conditions restantes relativement à la libération des fonds sous écrou provenant du placement privé de 10,007 M$ CA (le « Placement ») de reçus de souscription (les « Reçus de souscription ») annoncé précédemment par la Société.

La Société est également très heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture de la transaction annoncée précédemment avec Livestream Gaming Ltd (« Livestream »), par laquelle Intema a acquis tous les titres émis et en circulation dans le capital de Livestream (la « Transaction »). La Contrepartie (telle que définie dans les présentes) sera détenue sous écrou en attendant le dépôt de la déclaration de changement à l'inscription sur SEDAR et la publication du bulletin de la Bourse de croissance TSX concernant la Transaction. Livestream est la société mère de LOOT.BET, une plateforme de jeux en ligne sur serveur sous licence qui permet d’effectuer des paris en argent réel, et une marque de premier plan dans le secteur des paris sportifs. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, Livestream a enregistré des revenus bruts de jeux de 2,2 millions d'euros (3,2 millions d'euros en 2020) et une perte nette de 173 818 euros (perte nette de 113 808 euros en 2020) selon les projets d’états financiers audités, provenant principalement de joueurs d’Europe et d’Asie.

« C'est un grand jour pour Intema qui voit en LOOT.BET un important tremplin pour nos activités dans les secteurs du esport et du iGaming, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Je tiens à remercier nos actionnaires, investisseurs, employés et parties prenantes pour leur soutien indéfectible et leur patience dans la réalisation de cette acquisition transformatrice. La plateforme de jeux en ligne de LOOT.BET est, selon nous, inégalée et possède un grand potentiel de marché et d’expansion. Avec la licence de jeu en ligne de l'île de Man en place, LOOT.BET est bien positionné pour accroître ses activités au niveau mondial, ce qui nous permettra d'accélérer notre expansion. Au cours de l'année dernière, l'équipe d'Intema a travaillé sans relâche en parallèle pour construire notre écosystème de esport et d’iGaming en prévision de ce moment précis, et nous avons hâte de partager nos progrès alors que nous continuons à étendre nos activités et à nous concentrer sur la réalisation d'une croissance rentable. »



Clôture de la Transaction

Dans le cadre de la libération des fonds sous écrou, les 20 014 000 Reçus de souscription émis aux termes du Placement seront automatiquement exercés et convertis en 20 014 000 actions ordinaires de la Société (chacune, une « Action ordinaire ») et 10 007 000 bons de souscription d'actions ordinaires de la Société (chacun, un « Bon de souscription ») pour un produit brut de 10,007 M$ CA. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une Action ordinaire au prix d'exercice de 0,90 $ pour une période de 12 mois à partir de la date d'émission.

La Société prévoit utiliser une partie du produit sous écrou pour financer la contrepartie en espèces (la « Contrepartie en espèces ») payable aux vendeurs dans le cadre de la Transaction. Dans le cadre de la clôture de la Transaction, la Société a également émis 6 470 588 Actions ordinaires à un prix réputé de 0,425 $ par Action aux vendeurs (conjointement avec la Contrepartie en espèces, la « Contrepartie » ).

Dans le cadre du Placement privé, la Société a versé à des parties admissibles sans lien de dépendance (chacune un « Démarcheur »): (i) une rémunération en espèces globale de 383 695 $; et (ii) 1 019 921 bons de souscription de Démarcheur (chacun un « Bon de souscription de démarcheur »). Chaque bon de souscription de démarcheur pourra être exercé contre une action ordinaire additionnelle au prix d'exercice de 0,90 $ par action pendant une période de 12 mois à compter de la clôture de la Transaction.

Tous les titres émis dans le cadre de la Transaction et les Bons de souscription de démarcheur sont sujets à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour, expirant le 19 juin 2022.

Certains initiés de la Société ont souscrit 1 186 000 reçus de souscription dans le cadre du Placement et cette opération est considérée comme une « opération entre apparentés » au sens du Règlement 61-101 (le « Règlement 61-101 »). La Transaction n'est pas soumise aux exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres émis ni la contrepartie versée ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Octroi d'options

Le conseil d'administration de la Société a approuvé l'octroi d'options d’achat d’actions (les « Options ») pouvant être exercées pour un total de 6 029 412 actions ordinaires (« Actions ordinaires ») à ses administrateurs, dirigeants, employés et consultants. Toutes les Options ont été octroyées en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la Société et sont sujettes aux termes des conventions d'octroi applicables et aux exigences de la Bourse de croissance TSX.

Les Options ont été octroyées à un prix d'exercice de 0,50 $. 3 529 412 Options expireront le 18 février 2024 et 2 500 000 Options expireront le 18 février 2027.

Émission d'actions à Agora

Suite à son communiqué de presse du 21 avril 2021, Intema a émis le 12 janvier 2022 un total de 59 154 actions ordinaires de la Société à un prix réputé de 0,355 $ par action à Agora Internet Relations Corp. en contrepartie de services rendus.

À propos de LOOT.BET

LOOT.BET est l'un des leaders mondiaux dans le secteur des paris esports, avec un accent sur les paris en direct et les jeux en ligne et le développement d'un produit exceptionnel pour ses plus de 450 000 utilisateurs enregistrés. Soutenu par une solide équipe opérationnelle et de développement de logiciels de plus de 50 employés, LOOT.BET est mondialement reconnu non seulement comme une plateforme de paris esports établie et fiable, mais aussi comme un partisan de l'industrie esports. LOOT.BET est un commanditaire régulier de tournois et d'équipes professionnelles notables, et un partenaire des principaux opérateurs et studios de esports, ainsi que des brillants talents et influenceurs de l’esport. La société est également fière de soutenir la Commission d'intégrité du esport, qui lutte contre la corruption, en aidant l'organisation à combattre les matchs truqués et les paris frauduleux, contribuant ainsi au développement et au perfectionnement de l'industrie du esport et des paris sportifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à LOOT.BET .

À propos d’Intema

Intema Solutions Inc. est le chef de file mondial émergent de l'industrie du esport et du iGaming. Notre mission est de faire vivre l'excitation des paris esports au monde entier grâce à des plateformes en ligne entièrement autorisées, sûres et sécurisées. Notre écosystème se compose de filiales dans les domaines du esport, du iGaming, du positionnement de produits, de la publicité numérique et de la conception de campagnes de marketing qui sont tous des vecteurs complémentaires de la croissance future de nos revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web à intema.ca .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » et « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, inclus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le placement privé; le développement prévu des activités et des projets de la Société; l'exécution de la vision et de la stratégie de croissance de la Société; les sources et la disponibilité du financement pour les projets de la Société; et les liquidités, le fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur ce que la direction de la Société estime être des hypothèses raisonnables, ils sont intrinsèquement sujets à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, et rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse concernent, entre autres, des énoncés relatifs aux conditions du placement privé et aux conditions de la Transaction proposée; les perspectives d'avenir d'Intema et les événements ou résultats anticipés; et la réalisation du placement privé et de la Transaction proposée. Les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futures soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents au placement privé et à la Transaction proposée, notamment le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; les conditions générales défavorables du marché et de la concurrence; l'incapacité de financer les activités et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en place de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une plus grande présence en ligne grâce à de nouveaux produits dans le secteur du esport et du jeu; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions du marché liées à la pandémie de la COVID-19 peuvent avoir une incidence négative sur le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

