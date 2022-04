Intema dépose une déclaration de changement à l'inscription en lien avec l'acquisition de Livestream Gaming

Publication par la Bourse de croissance TSX du bulletin final annonçant la clôture de la transaction.

Intema changera de nom pour celui de React Gaming Group Inc. le 11 avril 2022, qui se négociera sous le symbole boursier « RGG ».

MONTRÉAL, 04 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé sur SEDAR la déclaration de changement à l’inscription relative à l'acquisition de Livestream Gaming Ltd (« Livestream »). La Bourse de croissance TSX publiera aujourd'hui le bulletin final annonçant la clôture de la transaction (le « Bulletin TSXV »). Avec la publication du Bulletin TSXV, les fonds et les actions ordinaires de la Société précédemment détenus sous écrou seront libérés pour la Société et Livestream, selon le cas.

« Nous pouvons maintenant profiter de l’élan de notre plateforme de paris en ligne LOOT.BET pour la commercialiser à son plein potentiel. Avec l'aide de notre écosystème émergent, de notre licence de l'île de Man et de notre stratégie d'expansion dans de nouveaux marchés, LOOT.BET a le potentiel de croître de manière significative, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema.