Intema procède à la clôture de l'acquisition de Parabellum Media Inc.

Cette acquisition renforcera les activités esports d'Intema avec l'ajout de l’équipe professionnelle Parabellum Esports, deux fois championne sur le circuit NACL, y compris une position parmi les 12 premières places mondiales au 2021 Rainbow Six Invitational.





Intema se dote également de capacités de formation pour les futurs joueurs esports avec la Northern Shield Academy.





Parabellum Média possède des effectifs compétitifs dans Rainbow Six, Rocket League, CSGO et iRacing, soutenus par une équipe de 10 créateurs de contenu, avec un accès à plus de 300 000 abonnés sur les médias sociaux.

MONTRÉAL, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture de l’entente annoncée le 8 décembre 2021 avec Amuka Ventures Inc. (faisant affaire sous le nom d'Amuka Esports) pour acquérir toutes les actions en circulation de Parabellum Media Inc. (« Parabellum »), propriétaire de Parabellum Esports et de Northern Shield Academy.



En contrepartie, la Société émettra jusqu'à 1 845 000 actions ordinaires (chacune une « Action ») de la Société à un prix réputé de 0,306 $ par Action, dont 1 700 000 ont été émises, et un solde de 145 000 sera émis à la fin de l'examen des états financiers de clôture. Les Actions émises seront sujettes à des restrictions de revente volontaire selon les conditions suivantes :



(i) Une première tranche de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de quatre mois et un jour à partir de la date de clôture; (ii) Une tranche additionnelle de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de 12 mois à partir de la date de clôture; (iii) Une tranche additionnelle de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de 18 mois à partir de la date de clôture; et (iv) La dernière tranche de 25 % des actions sera sujette à une restriction de revente de 24 mois à partir de la date de clôture.