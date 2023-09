Intense Technologies Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale consiste à développer des produits logiciels conçus pour l'analyse de données. Les activités de la société concernent les produits logiciels et les services connexes. Ses solutions sont axées sur de nombreux aspects de l'engagement numérique des clients, notamment l'accueil des clients, la gestion des communications avec les clients, la gestion de l'expérience client interentreprises (B2B), la réconciliation financière et un centre d'engagement centralisé des clients. La société propose des services de bout en bout en offrant des capacités de conseil, de développement d'applications logicielles, d'intégration, de mise en œuvre, d'ingénierie de produits et de gestion des processus d'affaires. Elle sert des clients dans les secteurs verticaux des télécommunications, de la banque, de l'assurance et du gouvernement. Les filiales à part entière de la société comprennent Intense Technologies FZE, Intense Technologies U.K Ltd, Intense Technologies INC et Reasy Pte Limited.

Secteur Logiciels