Intensity Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie au stade clinique. La société est engagée dans le développement d'une approche thérapeutique qui s'attaque à la fois à la nature régionale et systémique du cancer d'un patient. Elle est en phase II d'essais cliniques, avec une étude utilisant son produit candidat principal à un stade avancé de la maladie et une autre étude à un stade précoce du cancer du sein. Son principal produit candidat, INT230-6, en association avec Keytruda (pembrolizumab) de Merck pour les patients atteints de tumeurs malignes solides avancées, y compris les cancers du pancréas, du canal cholédoque, des cellules squameuses et du côlon non MSI élevé, et dans une étude d'association avec Yervoy (ipilimumab) de Bristol Myers Squibb pour les patients atteints de cancer du sein, de cancer du foie et de sarcomes avancés. Son approche consiste à injecter directement dans les tumeurs un produit créé à partir de sa plateforme de découverte DfuseRxSM. Son deuxième essai clinique (l'étude INVINCIBLE ou IT-02) teste INT230-6 à un stade précoce du cancer du sein pour les patientes qui ne peuvent pas bénéficier d'une chimiothérapie pré-chirurgicale.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale