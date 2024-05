Inter & Co Inc est une société basée au Brésil qui a développé une plateforme de paiement mondiale combinant un réseau de base entièrement numérique et une intégration avec d'autres plateformes de paiement. L'objectif de la société est d'opérer en tant que banque numérique multiservices pour les particuliers et les entreprises. Parmi ses principales activités figurent les prêts immobiliers, le crédit salarial, le crédit aux entreprises, les prêts ruraux, les opérations de carte de crédit, le compte courant, les investissements, les services d'assurance, ainsi qu'un marché de services non financiers fournis par l'intermédiaire de ses filiales. La société aide ses clients à gérer leur argent, en fournissant un compte courant numérique complet où le groupe peut offrir une large gamme de solutions financières par le biais de la Super App. Grâce à la Super App, les clients d'Inter & Co Inc peuvent faire des achats en ligne dans une grande variété de magasins, ainsi qu'acheter, par exemple, un billet d'avion et réserver des hôtels.

Secteur Banques