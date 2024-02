L'opérateur de ferries Scandlines a perdu mercredi son combat contre le financement par l'État d'un projet de tunnel ferroviaire et routier de 10 milliards de dollars reliant le Danemark et l'Allemagne, le deuxième tribunal européen s'étant rangé du côté des régulateurs de la concurrence de l'UE qui ont approuvé l'aide.

L'affaire portée devant la Cour générale basée à Luxembourg remonte à 2016, lorsque Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland ont porté leurs griefs concernant la liaison fixe du Fehmarn Belt devant la Commission européenne.

Ce lien fixe de 19 kilomètres de long est un tunnel sous la mer Baltique qui reliera le Danemark à l'Allemagne.

En réponse à la plainte de Scandlines, l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE a déclaré que les injections de capitaux, les prêts et les garanties de l'État accordés à l'entité publique danoise Femern A/S, qui construira et exploitera la liaison fixe, étaient conformes aux règles de l'UE en matière d'aides d'État.

Le Tribunal de première instance a rejeté le recours de Scandlines.

"La Commission était en droit de constater que le projet de liaison fixe est d'intérêt européen commun, notamment parce que ce projet contribue de manière significative et concrète à la réalisation des objectifs de la politique des transports de l'Union européenne et des objectifs plus généraux de l'UE", ont déclaré les juges.

La Cour a également rejeté le recours du Danemark contre la décision de la Commission selon laquelle le financement du projet constituait une aide d'État.

Les juges ont déclaré que l'aide donnait à Femern A/S un avantage sélectif par rapport à l'opérateur de ferry et à d'autres entreprises.

Il s'agit des affaires T-7/19 Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission, T-364/20 Danemark/Commission et T-390/20 Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission. (Reportage de Foo Yun Chee ; édition de Jason Neely)