Inter RAO UES : On profitera du calme pour se positionner 25/01/2021 | 15:04 Eliot Reboul 25/01/2021 | 15:04 achat En cours

Cours d'entrée : 5.4RUB | Objectif : 6RUB | Stop : 5RUB | Potentiel : 11.11% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Inter RAO UES pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6 RUB. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.17 pour l'année 2020.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. INTER RAO UES 3.46% 5 229

Données financières RUB USD EUR CA 2020 992 Mrd 13 180 M 10 858 M Résultat net 2020 74 324 M 988 M 814 M Tréso. nette 2020 224 Mrd 2 980 M 2 455 M PER 2020 5,43x Rendement 2020 3,34% Capitalisation 404 Mrd 5 342 M 4 425 M VE / CA 2020 0,18x VE / CA 2021 0,16x Nbr Employés 58 479 Flottant 6,63% Prochain événement sur INTER RAO UES 01/03/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation)