Interactive Brokers : Dans le but d'attirer les investisseurs individuels, Interactive Brokers lance un système tarifaire simple et peu onéreux pour l'achat d'actions en Europe

Le nouveau tarif s'élève à seulement 3 EUR ou 3 GBP par transaction

La firme internationale de courtage Interactive Brokers Group (Nasdaq : IBKR) annonce le lancement, dès aujourd'hui, d'une nouvelle structure tarifaire fixe s'appliquant en toute simplicité aux transactions boursières en Europe.

Interactive Brokers a longtemps été considéré comme le courtier de choix des investisseurs, institutions et négociateurs actifs de premier rang. Ses prix peu élevés, ses technologies de pointe et sa gamme très étendue de produits sont quelques-uns des avantages qui les incitent à opter pour IBKR.

IBKR se concentre sur la constitution de sa clientèle européenne en lançant une nouvelle structure tarifaire simplifiée pour les actions, conçue pour correspondre aux priorités des investisseurs individuels. Les premiers marchés à bénéficier de ce nouveau modèle de prix sont les bourses d'Europe occidentale. Nous instaurerons prochainement une structure tarifaire aux mêmes atouts concurrentiels sur les marchés scandinaves et d'Europe centrale.

Le tarif standard sera fixe : 3 EUR/GBP pour les transactions d'une valeur pouvant atteindre 6 000 EUR/GBP.

Les commissions sur les transactions plus importantes s'élèveront à 0,05 % de la valeur d'échange.

Les nouveaux taux de commission sont disponibles sur la plateforme IB SmartRouting℠, qui optimise la qualité de l'exécution pour les clients en accédant aux bourses et lieux de négociation présents en grand nombre sur le continent.

IBKR donne à la fois la priorité aux investisseurs institutionnels et individuels. La nouvelle structure tarifaire fixe est proposée parallèlement à la tarification différenciée actuelle. Nous invitons nos clients à envisager les deux options et à choisir celle qui correspond le mieux à leurs objectifs d'investissement.

Autres fonctionnalités accessibles aux clients d'Interactive Brokers

Des clients issus de plus de 200 pays et territoires ont recours à Interactive Brokers pour investir au niveau mondial et acquérir des actions, options sur titres, contrats à terme, devises, obligations et fonds à partir d'un compte intégré unique sans minimas de compte, ni marges, frais de billets ou frais de plateforme supplémentaires.

Transactions internationales sur 135 marchés, y compris tous les marchés américains

Transactions et financement de compte dans 23 devises

Taux peu élevés de financement des achats d'actions (« taux de marge ») de 0,5 à 1,5 % en euros et de 0,75 à 1,6 % en dollars sur les marchés américains. Des prêts sur marge en devises différentes sont disponibles à des taux comparativement faibles

Revenus supplémentaires possibles via prêts de parts de capital entièrement payées

Puissantes plateformes permettant d'effectuer des transactions sur mobile, sur desktop et sur le web

Outils spécialisés adaptés à tous types d'investisseurs et de stratégies.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers offrent à leurs clients du monde entier l'exécution automatisée des transactions ainsi que la garde de titres, de produits de base et de devises 24 h/24 sur plus de 135 marchés, dans de nombreux pays et devises, à partir d’un compte d'investissement intégré IBKR unique. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des transactions et des prix d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement avantageux, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Avec une note de cinq étoiles sur cinq, Interactive Brokers arrive en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 26 février 2021.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210719005546/fr/