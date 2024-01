Interactive Brokers Group, Inc. est un courtier électronique mondial automatisé. La société assure la garde et le service de comptes pour des fonds spéculatifs et des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF), des conseillers en investissement agréés, des groupes de négociation pour compte propre, des courtiers introducteurs et des investisseurs individuels. Elle est spécialisée dans l'acheminement des ordres, l'exécution et le traitement des transactions sur les actions, les options, les contrats à terme, les instruments de change (forex), les obligations, les fonds communs de placement, les ETF et les métaux précieux sur plus de 150 bourses électroniques et centres de marché dans 33 pays et 26 monnaies à travers le monde. En outre, ses clients peuvent utiliser sa plateforme de négociation pour négocier certaines crypto-monnaies par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de crypto-monnaies tiers qui exécute, compense et conserve les crypto-monnaies. Ses principales offres de produits comprennent IBKR Pro, IBKR Lite et IBKR Universal account. Ses clients peuvent accéder à sa technologie par l'intermédiaire de plateformes de négociation, telles que Trader Workstation (TWS), IBKR Mobile, le portail client, et d'autres.