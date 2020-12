Interactive Brokers : Le groupe Interactive Brokers ouvre un bureau européen central

Interactive Brokers Central Europe : au service des investisseurs et des gestionnaires de patrimoine dans une région en pleine croissance

Interactive Brokers Group (Nasdaq : IBKR), une société de courtage internationale, a annoncé aujourd'hui la création d'Interactive Brokers Central Europe Zrt. (IBCE) et l'ouverture d'un bureau à Budapest. Grâce à sa filiale hongroise, la société de courtage internationale dispose désormais de dix entités à travers le monde, aux États-Unis, en Australie, au Canada, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Luxembourg, à Singapour et au Royaume-Uni, et propose ses services à plus d'un million de comptes clients dans plus de 220 pays et territoires.

« Implanter un bureau en Hongrie fait partie de notre démarche constante d'ouverture d'entités dans le monde entier pour soutenir notre présence grandissante sur la scène internationale, » a déclaré Thomas Peterffy, Président d'Interactive Brokers. « Nous envisageons de faire de Budapest le centre de nos opérations en Europe centrale pour suivre la croissance des comptes, qui a été rapide tant en Europe occidentale qu'en Europe de l'Est et dans le monde entier. »

Aujourd'hui, plus d'un quart des comptes d'Interactive Brokers sont européens et africains, et la croissance a été robuste. En date du 30 novembre, le nombre de comptes clients a augmenté de 52 % dans le monde entier comparativement à l'année passée, et plus de 80 % de cette croissance se fait en dehors des États-Unis.

Interactive Brokers permet à ses clients du monde entier d'investir dans des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations et des fonds sur 135 marchés dans 33 pays au moyen d'un seul compte d'investissement intégré. Les investisseurs peuvent aussi profiter de la tarification supérieure de la société, des faibles taux de marge du secteur, des prix serrés de conversion des devises et enfin des technologies avancées. La société s'est également fait connaître en proposant au public un large éventail de ressources pédagogiques gratuites.

« "Nous sommes impatients de faire profiter nos futurs clients de notre connaissance et de notre compréhension des marchés des capitaux dans toute l'Europe centrale, » a déclaré M. Peterffy.

Fondée il y a plus de 43 ans par M. Peterffy, qui avait quitté la Hongrie pour les États-Unis en 1965, la société s'est développée pour devenir l'une des plus éminentes firmes de valeurs mobilières au monde, avec plus de 8,5 milliards de dollars de capitaux propres, 23 milliards de dollars de capitalisation boursière et 286,7 milliards de dollars de capitaux propres pour les clients.

Forte de quatre décennies d'expérience acquise aux États-Unis et d'environ deux décennies au Royaume-Uni, Interactive Brokers a également été autorisée à exercer des activités de courtage au Canada, à Hong Kong, au Japon, en Australie, en Inde et au Luxembourg, et a obtenu une licence à Singapour cette année. La Magyar Nemzeti Bank, la banque centrale de Hongrie, a approuvé la licence de courtage pour Interactive Brokers Central Europe Zrt. le 12 décembre 2020. Miklos Hanti est le PDG de l'IBCE.

Les filiales d’Interactive Brokers Group proposent en continu des services automatisés d’exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 135 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d’un seul compte d’investissement intégré IBKR pour nos clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d’exécution et de transaction avantageux, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, en les positionnant pour obtenir des retours sur investissements plus importants. Le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron’s le 24 février 2020 a classé Interactive Brokers numéro 1, avec une note de 5 sur 5.

