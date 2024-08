Les produits dérivés cotés sur Bursa Malaysia sont désormais négociables

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, annonce que ses clients peuvent désormais accéder à des produits dérivés cotés sur Bursa Malaysia, l'une des plus grandes bourses de la région ASEAN. Avec ce lancement, les clients d'IBKR peuvent désormais négocier des contrats à terme sur l'huile de palme brute (FCPO) et FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures (FKLI) aux côtés d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, d'obligations, de fonds et plus encore à partir d'une plateforme unifiée unique.

FCPO est un contrat à terme sur l'huile de palme brute libellé en Ringgit Malaysia (MYR) négocié sur Bursa Malaysia Derivatives, fournissant aux participants du marché une référence de prix mondiale pour le marché de l'huile de palme brute depuis octobre 1980. Depuis plus de 40 ans, FCPO est activement utilisée par les acteurs de l'industrie des huiles et graisses comestibles comme solution de gestion des risques, ainsi que par les gestionnaires de fonds et les institutions financières pour gérer les fluctuations des prix sur le marché. FKLI est un contrat à terme FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) libellé en Ringgit Malaysia (« MYR ») négocié sur des dérivés Bursa Malaysia, offrant aux acteurs du marché une exposition aux composantes sous-jacentes de FBM KLCI. Les investisseurs institutionnels et particuliers utilisent activement FKLI dans leurs portefeuilles de négociation respectifs.

David Friedland, responsable de l’APAC pour Interactive Brokers, déclare : « L’introduction des produits dérivés cotés en bourse de Bursa Malaysia souligne notre engagement à élargir l’éventail des produits disponibles sur notre plateforme. Les clients d’Interactive Brokers dans le monde entier peuvent négocier sur plus de 150 marchés à l’aide d’un large éventail d’instruments négociables, et nous sommes heureux d’ajouter ces nouveaux produits afin d’améliorer encore les opportunités et les stratégies de négociation de nos clients. »

Interactive Brokers offre un accès au marché mondial, une technologie de pointe et des prix compétitifs, ce qui profite aux investisseurs individuels et institutionnels autonomes. En plus de l'huile de palme brute et des contrats à terme FTSE Bursa Malaysia KLCI, Interactive Brokers prévoit d'ajouter d'autres produits Bursa Malaysia à l'avenir.

