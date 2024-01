Communiqué officiel de INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique international et automatisé, a annoncé aujourd'hui la nomination de Rich Repetto en tant qu'administrateur indépendant de la société à compter du 1ᵉʳ janvier 2024.

« Nous avons le plaisir d'annoncer la participation de Rich au conseil d'administration après sa carrière remarquable où il a été le pionnier de la recherche sur les courtiers et les bourses électroniques », a déclaré Thomas Peterffy, fondateur et président d'Interactive Brokers. « L'expertise de M. Repetto et sa compréhension des secteurs de l'investissement et de la négociation électroniques représentent une perspective essentielle pour le conseil d'administration, et nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de ses idées ».

Analyste de recherche renommé ayant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du commerce électronique et des entreprises de technologie financière, M. Repetto a pris sa retraite en juin 2023 en tant que directeur général et analyste de recherche principal chez Piper Sandler. Tout au long de son excellente carrière, M. Repetto a été maintes fois récompensé, notamment par le prix « Analyste de l'année » décerné par le Financial Times/StarMine en 2010 et par le prix « Analyste mondial de l'année » décerné par le Financial Times en 2012.

M. Repetto a été directeur chez Sandler O'Neill pendant environ 20 ans et, antérieurement, directeur général et analyste chez Putnam Lovell NBF, où il supervisait la recherche sur les actions dans les secteurs de la finance et du courtage électroniques. Il a également travaillé pour Lehman Brothers et a initié la couverture par la société du secteur des services financiers sur Internet. Avant cela, il a travaillé pendant 10 ans chez Mobil dans le domaine des ventes et du marketing.

M. Repetto dispose d'une licence (de sciences) en ingénierie générale de l'Académie militaire de West Point (États-Unis d'Amérique) et a servi comme pilote d'hélicoptère dans l'armée américaine pendant cinq ans. Il détient un MBA en finance de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

M. Repetto soutient également des initiatives philanthropiques et a récemment été reconnu par Tuesday's Children, qui aide les familles touchées par le terrorisme, les conflits militaires et la violence de masse, en tant que lauréat de l'année 2023 pour les secteurs militaire et financier.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d’exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d’obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la sixième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi le 9 juin 2023 par Barron’s, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

