Interactive Brokers : intervient sur les symboles activement négociés

La société internationale de courtage Interactive Brokers Group (Nasdaq : IBKR) a annoncé aujourd'hui avoir uniquement mis en liquidation les options AMC, BB, EXPR, GME et KOSS dès hier midi en raison de l’extraordinaire volatilité des marchés.

Par ailleurs, les positions longues sur actions exigent désormais une marge de 100 % et les positions courtes requièrent quant à elle une marge de 300 % jusqu'à nouvel ordre. Nous estimons que les choses ne s'apaiseront que moyennant la suspension ou la mise en liquidation de certains symboles par les bourses et les autorités de régulation. Nous continuerons à surveiller les conditions du marché et pourrions ajouter des titres à cette liste ou en retirer le cas échéant.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d’Interactive Brokers Group proposent en continu des services automatisés d’exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 135 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d’un seul compte d’investissement intégré IBKR pour nos clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d’exécution et de transaction avantageux, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, en les positionnant pour obtenir des retours sur investissements plus importants. Le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron’s le 24 février 2020 a classé Interactive Brokers numéro 1, avec une note de 5 sur 5.

