Interactive Brokers introduit l'accès à la bourse Nasdaq Copenhagen et à la bourse de Prague

IBKR poursuit son engagement, donner accès aux marchés mondiaux

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique automatisé d'envergure internationale, a annoncé ce jour que les clients d'Interactive Brokers du monde entier peuvent désormais négocier des actions à la bourse Nasdaq Copenhagen (CPH) et à la bourse de Prague (PSE). En outre, il leur est possible de négocier des fractions d'actions pour certaines actions éligibles à la bourse Nasdaq Copenhagen.

En qualité de courtier véritablement international, Interactive Brokers sert des clients dans plus de 200 pays et territoires, et fournit aux investisseurs autonomes, aux traders utilisant des outils sophistiqués, aux conseillers, aux fonds spéculatifs et à diverses institutions l'accès à plus de 150 marchés mondiaux. Les clients peuvent investir dans le monde entier dans des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations, des fonds, etc. ainsi que dans des comptes de fonds et de commerce dans jusqu'à 26 devises, y compris la couronne danoise (DKK) et la couronne tchèque (CZK).

« Les clients cherchent à diversifier et à tirer avantage des nouvelles opportunités de trading au-delà des frontières en Europe et partout dans le monde, et peuvent désormais ajouter des actions danoises et tchèques à leurs portefeuilles tout en bénéficiant des faibles coûts d'Interactive Brokers et de la capacité à négocier des produits dans différentes catégories d'actifs depuis une plateforme unifiée unique », a déclaré Milan Galik, PDG d'Interactive Brokers. « L'ajout de la bourse Nasdaq Copenhagen et de la bourse de Prague vient renforcer notre engagement à proposer à nos clients le plus large éventail possible de produits d'investissement. »

Les coûts de trading pratiqués par Interactive Brokers sont transparents et faibles. Les commissions sur les actions danoises sont de 0,015 % - 0,05 % de la valeur avec un minimum de 10,00 DKK par ordre pour la tarification différenciée selon le volume mensuel, et de 0,05 % de la valeur avec un minimum de 49,00 DKK par ordre pour la tarification fixe. Les commissions fixes pour les actions tchèques sont de 0,15 % de la valeur avec un minimum de 70 CZK par ordre.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

