Interactive Brokers introduit la négociation de fractions de parts dans les actions et les FNB européens

Une offre élargie qui repose sur le succès des actions fractionnées américaines

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, a annoncé aujourd'hui le lancement de la négociation d'actions fractionnées pour les actions et les FNB européens. Les clients d'Interactive Brokers peuvent désormais acheter et vendre des fractions d'actions et de FNB américains et européens éligibles, ce qui constitue un moyen simple de constituer un portefeuille équilibré et d'investir dans des actions, quel que soit leur cours. Les actions fractionnées sont des unités d'actions qui représentent moins d'une action complète.

Avec les actions fractionnées, il n'y a pas de montant minimal pour les actions européennes et les investisseurs peuvent investir dans des actions américaines avec seulement 1,00 dollar, quel que soit le cours de l'action. Les investisseurs peuvent utiliser des actions fractionnées pour maximiser les rendements en faisant travailler rapidement de petits soldes bancaires, plutôt que de détenir des liquidités avec à la clé des rendements potentiels inférieurs. En outre, Interactive Brokers propose des ordres d'achat d'actions par quantité de liquidités, ce qui permet aux clients de passer des ordres pour un montant d'argent spécifique. Les fractions d'actions seront automatiquement achetées ou vendues si le montant en espèces ne correspond pas à un nombre entier d'actions.

« Interactive Brokers a été le premier grand courtier à introduire la négociation fractionnée des actions américaines, générant un grand succès auprès de nos clients », a déclaré Steve Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement produit chez Interactive Brokers. « L'ajout de fractions d'actions européennes donne aux investisseurs la possibilité de négocier sur plusieurs marchés de manière plus abordable, outre l'avantage d'investir dans plusieurs actions, ce qui permet aux clients de construire des portefeuilles diversifiés ».

La négociation de parts fractionnées est disponible sur toutes les puissantes plateformes de négociation d'Interactive Brokers, notamment IBKR GlobalTrader, une application mobile simple qui permet aux investisseurs de négocier des actions dans le monde entier. Les actions et les FNB européens cotés sur des bourses sélectionnées, affichant un volume quotidien moyen supérieur à 5 millions de dollars et une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards de dollars, sont éligibles pour la négociation de fractions d'actions européennes.

Pour des informations complémentaires, consultez les

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

