Interactive Brokers introduit une application mobile simple pour négocier des actions à l'échelle mondiale

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), courtier électronique mondial automatisé, a lancé aujourd’hui IBKR GlobalTrader, application de négociation mobile simple qui permet aux investisseurs de négocier des actions dans le monde entier. D’une conception optimisée, l’application est facile à utiliser pour les nouveaux investisseurs, et suffisamment puissante pour les négociateurs en bourse expérimentés. Les investisseurs peuvent ouvrir un compte en quelques minutes et commencer à négocier des actions sur plus de 80 marchés boursiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les investisseurs qui négocient avec IBKR GlobalTrader bénéficient de l’expertise mondiale d’Interactive Brokers qui dessert plus de 1,75 million de comptes dans plus de 200 pays et territoires.

Développé spécifiquement pour les investisseurs mondiaux, IBKR GlobalTrader facilite les dépôts dans 23 monnaies différentes. Ces dépôts sont automatiquement convertis aux taux interbancaires dans la monnaie requise pour acheter et vendre des actions dans les différents marchés et géographies. Pour les investisseurs qui recherchent une diversification mondiale mais qui ne savent pas dans quoi investir, le scanner IBKR GlobalAnalyst leur permet d’identifier des opportunités d’investissement dans le monde entier. Les investisseurs peuvent ensuite utiliser l’application IBKR GlobalTrader pour en profiter rapidement.

« Tandis qu’un nombre croissant de personnes du monde entier découvrent les avantages de la participation active dans les marchés financiers, il n’a jamais été aussi important de pouvoir disposer d’une application de négociation d’actions simple et facile à utiliser », a déclaré Steve Sanders, vice-président exécutif du Marketing et Développement de produits chez Interactive Brokers.« L’outil IBKR GlobalAnalyst aide à la fois les débutants et les négociateurs chevronnés à trouver des opportunités d’investissement, et ceux-ci peuvent ensuite utiliser l’application IBKR GlobalTrader, d’une simplicité remarquable, pour négocier des actions à l’échelle mondiale. »

Les frais de négociation en utilisant IBKR GlobalTrader sont transparents et minimes. Pour les investisseurs situés à l’extérieur des États-Unis, les commissions commencent à juste 0,0035 USD par action et les résidents américains bénéficient de commissions nulles pour les actions américaines. Les commissions pour les transactions Forex s’élèvent à 3 bps (points de base) (0,03 %) de la valeur de la transaction, sans spreads ou marges cachés.

Les autres outils et fonctionnalités de l’application IBKR GlobalTrader englobent :

Actions fractionnées : Les actions fractionnées permettent aux investisseurs d’investir dans des actions américaines avec aussi peu que 1 USD, indifféremment du prix de l’action.

Swap : Changer les positions d’un montant en dollar identique d’un titre à un autre. D’un simple clic, les investisseurs peuvent acheter les actions qu’ils veulent et vendre celles dont ils souhaitent se désister.

Négociation de cryptomonnaies : Échanger Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) ou Litecoin (LTC) via Paxos Trust Company et l’application IBKR GlobalTrader. Les clients d’IB LLC peuvent négocier des cryptomonnaies.

Ressources éducatives gratuites :Les investisseurs peuvent continuellement s’informer sur les marchés, la négociation et l’investissement via IBKR Campus.

IBKR GlobalTrader peut être téléchargé dans l’Apple App Store et sur Google Play. Les investisseurs peuvent faire un essai gratuit, sans engagement.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site :

États-Unis et pays desservis par IB LLC :https://globaltrader.interactivebrokers.com

Canada : https://globaltrader.interactivebrokers.ca

Royaume-Uni : https://globaltrader.interactivebrokers.co.uk

Europe occidentale : https://globaltrader.interactivebrokers.ie

Europe centrale : https://globaltrader.interactivebrokers.hu

Australie : https://globaltrader.interactivebrokers.com.au

Hong Kong : https://globaltrader.interactivebrokers.com.hk

Inde : https://globaltrader.interactivebrokers.co.in

Singapour : https://globaltrader.interactivebrokers.com.sg

Le choix et la disponibilité des produits peuvent varier en fonction du pays de résidence légale.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers offrent à leurs clients du monde entier l'exécution automatisée des transactions ainsi que la garde continue de titres, de produits de base et de devises sur plus de 135 marchés, dans de nombreux pays et devises, à partir d’un compte d'investissement intégré IBKR unique. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des transactions et des prix d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement avantageux, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Avec une note de cinq étoiles sur cinq, Interactive Brokers arrive en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 26 février 2021.

