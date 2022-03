Interactive Brokers lance Traders' Insight Radio

La nouvelle série de podcasts offre des perspectives uniques sur les marchés, le courtage et bien plus encore

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), une société internationale de courtage électronique automatisé, annonce le lancement de Traders’ Insight Radio, une nouvelle série de podcasts composés d'entretiens avec des dirigeants, des personnalités influentes et des spécialistes des marchés couvrant l'intégralité du secteur des services financiers et abordant des thèmes ayant un impact sur les marchés et le trading à l'échelle mondiale. Les auditeurs habitués de Traders’ Insight, la ressource en ligne d'Interactive Brokers dédiée aux commentaires de marché, reconnaîtront les animateurs de podcasts d'IBKR, qui apportent un solide contexte aux points de vue originaux à l'étude durant les conversations.

Destinée aussi bien à une audience de traders aguerris que d'investisseurs en herbe, Traders’ Insight Radio explore un large éventail de sujets d'intérêt pour chaque investisseur et optimise la gamme d'offres déjà disponibles via IBKR Campus, la ressource formative inégalée de la société. Les récents et futurs podcasts porteront sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés, les opportunités sur devises étrangères et la cryptomonnaie comme nouvelle catégorie d'actifs numériques. Pour les investisseurs particuliers faisant leurs premiers pas ou les traders confirmés cherchant à approfondir leurs connaissances, IBKR Campus propose des cours et du contenu sur le trading, les marchés et l'actualité, des aperçus consacrés aux produits et plateformes de courtage d'IBKR et, désormais, des entretiens exclusifs sous forme de podcasts.

"Nous continuons à fournir aux investisseurs les outils formatifs nécessaires pour améliorer leur compréhension des marchés financiers et du trading", déclare Steve Sanders, VPE, marketing et développement de produits, Interactive Brokers. "Traders’ Insight Radio vient compléter les ressources déjà disponibles via IBKR Campus, et constitue un nouvel outil divertissant permettant à tous les investisseurs de bénéficier d'une expertise englobant tout le secteur financier."

La série a été lancée en janvier et les premiers épisodes comprennent un entretien en deux parties avec Thomas Peterffy, fondateur et président du conseil d'Interactive Brokers Group, qui revient sur ses débuts en tant que spécialiste du marché des options et sur l'approche qu'il a utilisée pour intégrer la technologie aux salles de marchés. Les auditeurs tireront parti des perspectives de M. Peterffy sur diverses questions, comme les cryptomonnaies, la politique monétaire et l'impact de la hausse des taux et l'inflation sur l'économie, tout en profitant d'anecdotes parsemant sa carrière. Pour écouter les podcasts avec M. Peterffy, rendez-vous sur:

Partie 1: "Attendez une seconde, aucune connaissance spécifique n'est nécessaire pour se lancer?"

Partie 2: "M. Sosnick, je vous trouve de plus en plus incompétent"

Les derniers épisodes de Traders’ Insight Radio sont disponibles gratuitement sur le blog Traders’ Insight, via les plateformes de courtage d'Interactive Brokers (Trader Workstation, Client Portal et IBKR Mobile) et sur les principaux services de podcast, comme Apple Podcast, Google Podcast, Podbean et Spotify.

Découvrez gratuitement toutes les ressources d'IBKR Campus sur ibkr.com/campus.

Traders' Academy: les investisseurs peuvent améliorer leur compréhension des produits, outils et marchés disponibles via les plateformes Trader Workstation, Client Portal, IBKR Mobile et les applications TWS API d'Interactive Brokers.

Webinaires IBKR: les investisseurs peuvent regarder, écouter et découvrir les tendances actuelles du marché et les outils IBKR avec des webinaires en direct et en replay.

Traders' Insight: les investisseurs peuvent regarder, lire et écouter les commentaires de marché de plus de 70 experts sectoriels, y compris le nouveau service Traders’ Insight Radio.

IBKR Quant: un blog destiné aux professionnels quantitatifs portant un intérêt à la programmation, l'apprentissage profond, IBKR API, l'IA, la blockchain et d'autres technologies transformatrices qui influencent les marchés modernes.

Student Trading Lab: une ressource en ligne gratuite pour les formateurs cherchant à rapprocher l'étude de la finance ou de la science informatique à l'expérience du trading en monde réel.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers offrent à leurs clients du monde entier l'exécution automatisée des transactions ainsi que la garde continue de titres, de produits de base et de devises sur plus de 135 marchés, dans de nombreux pays et devises, à partir d’un compte d'investissement intégré IBKR unique. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des transactions et des prix d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement avantageux, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Avec une note de cinq étoiles sur cinq, Interactive Brokers arrive en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 26 février 2021.

