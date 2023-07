Le nouvel outil contribue à mieux éclairer les positions à court terme des traders

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique automatisé d'envergure internationale, annonce aujourd’hui le lancement de son Securities Lending Dashboard conçu pour aider les clients à évaluer l’activité de vente à découvert de titres spécifiques et à éclairer les décisions de négociation. Le nouveau Securities Lending Dashboard permet aux investisseurs particuliers et institutionnels confirmés, y compris les fonds de couverture, de consulter un éventail élargi de données de prêts de titres avec divers indicateurs clés. Ce tableau de bord complète le système Securities Loan Borrow (SLB) d'Interactive Brokers, un libre-service entièrement électronique et exploitable qui permet aux clients de rechercher gratuitement des actions disponibles pour des prises de position courtes sur la plateforme Interactive Brokers.

Optimisées par Orbisa, les nouvelles données de prêts de titres comprennent des informations sur les titres négociés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et sont fournies à tous les clients d’Interactive Brokers via Fundamentals Explorer sur la plateforme Trader Workstation. Les clients peuvent désormais utiliser à la fois le Securities Lending Dashboard, ainsi que le système Securities Loan Borrow existant, qui comprend la quantité, le nombre de prêteurs et les taux d’emprunt indicatifs actuels pour les titres basés sur les avoirs des clients d’IBKR.

« Interactive Brokers continue d’être à l’avant-garde de la transparence sur le marché des prêts de titres », déclare Milan Galik, CEO, Interactive Brokers. « Le nouveau Securities Lending Dashboard est un outil pratique pour les traders confirmés et les clients de fonds spéculatifs qui cherchent à analyser les opportunités de placement à découvert. Nos clients peuvent désormais accéder à un ensemble de données plus complet pour évaluer leur stratégie d'opérations à court terme et utiliser notre système Securities Loan Borrow pour identifier les titres candidats à des opérations de court terme. »

Le nouveau Securities Lending Dashboard permet aux clients de visualiser un instantané des données du marché des prêts de titres, puis d’explorer d’autres perspectives de marché, notamment :

Usage : mesure de l’offre et de la demande sur le marché des prêts de titres, qui mesure la quantité prêtée (actions activement empruntées) par rapport à la quantité d'inventaire (actions disponibles à l'emprunt)

Profondeur d'emprunt : score indiquant combien d'emprunteurs empruntent activement des actions

Profondeur de prêt : score indiquant combien de prêteurs prêtent activement des actions

Durée moyenne : durée moyenne pondérée de tous les prêts ouverts, exprimée en jours civils

Le client peut également sélectionner deux actions et comparer les données de vente à découvert sur différentes plages calendrier.

Il existe en outre une offre d’abonnement Premium qui inclut les données suivantes :

Indicateur d’intérêt à court terme : mesure des actions empruntées par rapport aux actions négociables publiquement

Quantité de prêts en cours : nombre d'actions activement empruntées

Valeur des prêts en cours : valeur des actions activement empruntées

Jours à couvrir : estimation du temps qu’il faudrait pour couvrir une position courte compte tenu des volumes de négociation récents en comparant le solde des prêts en cours aux volumes de négociation récents ; plus ce chiffre est élevé, plus le risque de liquidation forcée des positions courtes est élevé

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres, de commodités et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et devises, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la sixième année consécutive, Interactive Brokers est avec cinq étoiles en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's dans l'édition du 9 juin 2023 de son Best Online Brokers Review.

