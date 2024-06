Le service permet le trading des options sur actions, sur indices boursiers et des futures sur indices européens

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, a annoncé aujourd’hui le lancement du trading des options sur actions, des futures et des options sur indices européens par l’intermédiaire de la place de marché Cboe Europe Derivatives (CEDX). Cette nouvelle possibilité offre aux clients d’Interactive Brokers un moyen supplémentaire d’échanger des instruments dérivés européens ainsi qu’un large éventail d’instruments financiers mondiaux, notamment les actions, les options, les futures, les devises, les obligations, les fonds, entre autres, à partir d’une unique plateforme unifiée.

Proposer un accès au CEDX complète l’offre actuelle d’Interactive Brokers en produits dérivés européens par l’intermédiaire d’Eurex et d’Euronext et donne aux clients un moyen supplémentaire de gérer des investissements européens. Sur le CEDX, les clients d’Interactive Brokers peuvent échanger plus de 300 options sur actions de sociétés européennes de premier plan de 14 pays et des produits dérivés sur indices boursiers européens. Les futures et les options basés sur Cboe Europe single country et des indices paneuropéens sont disponibles sur des indices de référence bien connus, notamment Cboe Eurozone 50, Cboe Germany 40 et Cboe UK 100. En outre, les frais de transaction, de données de marché et de connectivité de CEDX sont supprimés jusqu’à fin 2024.

Milan Galik, PDG d’Interactive Brokers, a déclaré: « L’introduction de Cboe Europe Derivatives témoigne de notre engagement à fournir à nos clients une large gamme de produits pour améliorer leurs stratégies de trading pour un faible coût. Les investisseurs utilisent de plus en plus les produits dérivés pour diversifier et affiner leur exposition au marché, et CEDX augmente le nombre d’options d’investissement disponibles pour nos clients. »

Iouri Saroukhanov, responsable produits dérivés européens, Cboe Europe, a ajouté: « Nous sommes ravis que les clients d’Interactive Brokers puissent désormais accéder à la suite de contrats paneuropéens de dérivés sur actions de Cboe Europe. Il s’agit d’une étape importante dans le parcours de CEDX visant à améliorer la capacité des investisseurs particuliers à accéder aux produits dérivés européens, en particulier aux options, et à en bénéficier. »

Pour plus d’informations sur les options sur actions et les dérivés sur indices européens CEDX chez Interactive Brokers, visiter les sites suivants :

États-Unis - Cboe Europe Derivatives (CEDX) (États-Unis et autres pays desservis par IB LLC)

Canada - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Royaume-Uni - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Europe - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Hong Kong - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Singapour - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Australie - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Japon - Cboe Europe Derivatives (CEDX)

Les investisseurs les mieux informés choisissent Interactive Brokers

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 automatisés de transactions et de garde de titres, de matières premières et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, hedge funds, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quarante dernières années passées à nous concentrer sur les technologies et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de trading et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout pour un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d’obtenir des retours sur investissement plus importants. Interactive Brokers, qui a toujours été reconnu comme un courtier de premier plan, a été distingué par plusieurs Prix et récompenses décernés par des sources sectorielles respectées telles que, entre autres, Barron, Investopedia et Stockbrokers.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240611121593/fr/