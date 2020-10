Interactive Brokers : lance un outil d'investissement durable novateur

Premier grand cabinet de courtage à permettre aux investisseurs d’aligner facilement leur portefeuille sur leurs valeurs

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), (Nasdaq: IBKR), cabinet de courtage mondial, a annoncé aujourd’hui le lancement de son Impact Dashboard, tableau de bord novateur et interactif sur les impacts, conçu pour aider les clients à évaluer les sociétés qui s’alignent sur leurs valeurs et à investir dans celles-ci. Le tableau de bord, que tous les clients peuvent utiliser gratuitement, établit une nouvelle norme pour les outils qui peuvent être utilisés pour effectuer des investissements durables, responsables socialement, et basés sur des valeurs. Le lancement intervient à un moment où l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) suscite de plus en plus d’intérêt. Les actifs ESG devraient se chiffrer à 53 trillions USD d’ici 2022, selon une recherche publiée par Celent en septembre.

« L’avenir de l’investissement durable commence avec l’Impact Dashboard, qui permet aux investisseurs d’aligner leurs portefeuilles sur leurs valeurs », a déclaré Will Peterffy, directeur ESG chez Interactive Brokers. « Dans un monde qui manque de transparence, le tableau de bord analyse rapidement et note votre portefeuille de titres sur la base de vos valeurs, en présentant vos actions sous l’angle personnalisé de leurs impacts. Vous pouvez ensuite décider de conserver vos investissements ou de déplacer votre capital vers des sociétés qui s’alignent mieux sur ce qui compte le plus pour vous. L’Impact Dashboard permet d’entrer dans une nouvelle ère où le comportement moral, éthique et responsable peut commencer d’être valorisé sur le marché. »

Grâce à l’Impact Dashboard, les investisseurs peuvent sélectionner leurs critères personnels d’investissement à partir de 13 valeurs et principes en matière d’éthique, y compris l’Air sain, l’Eau pure, la Vie marine, la Santé de la terre, la Sécurité des consommateurs, le Leadership éthique, l’Égalité des genres, l’Égalité raciale, l’Inclusion LGBTQ, la Transparence des sociétés, le Cycle de vie durable des produits, les Modèles d’activités attentives, et le Travail équitable et les Communautés prospères. Les clients peuvent également exclure des investissements sur la base de 10 catégories : tests sur les animaux, controverses en matière d’éthique commerciale, dépenses et lobbying politiques d’entreprise, grande consommation d’énergie, combustibles fossiles, émissions de gaz à effet de serre, déchets dangereux, forte consommation d’eau, tabac, alcool et jeux d’argent et de hasard, et armes et fabricants d’armes à feu.

L’Impact Dashboard est actuellement disponible en version bêta sur la Trader Workstation des professionnels, le Portail client convivial, et l’application IBKR Mobile. Le nouvel Impact Dashboard solidifie le rôle de leadership d’Interactive Brokers dans le domaine de l’investissement durable. En 2018, la société a déployé les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise de Refinitiv pour aider les clients à prendre des décisions d’investissement sur la base des notations ESG. Cette année, la société a ajouté les notations Truvalue Labs™ sur la base du cadre du Sustainability Accounting Standards Board (SASB – Conseil des normes comptables en matière de durabilité). La fonctionnalité des notations a été étendue pour aider les personnes à identifier les sociétés qui se livrent à des pratiques commerciales contestables contraires à leurs valeurs.

Le conseiller robot de la société, Interactive Advisors, désigné par Investopedia comme étant « Le meilleur outil d’investissement socialement responsable » en 2020, a lancé les portefeuilles de l’Investissement socialement responsable en 2019, et propose maintenant 18 portefeuilles prêts à l’emploi. Interactive Advisors permet également aux clients de sélectionner à partir de groupes d’exclusion pour éviter les sociétés qui ne s’alignent pas sur leurs valeurs et micro-personnaliser leurs portefeuilles en excluant des titres particuliers.

Le cabinet Interactive Brokers est depuis longtemps reconnu dans le monde entier pour sa technologie avancée, sa tarification transparente et d’un rapport qualité-prix supérieur, et l’étendue de ses produits. En 1983, la société a développé le premier ordinateur tenu en main utilisé pour les négociations. En 2019, Interactive Brokers a secoué l’industrie en devenant le premier grand courtier à annoncer des négociations libres de commissions, et à introduire le fractionnement d’actions. Avec l’Impact Dashboard, Interactive Brokers étoffe sa suite de solutions d’investissement durable.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d’Interactive Brokers Group proposent en continu des services automatisés d’exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 135 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d’un seul compte d’investissement intégré IBKR pour nos clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d’exécution et de transaction avantageux, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, en les positionnant pour obtenir des retours sur investissements plus importants. Le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron’s le 24 février 2020 a classé Interactive Brokers numéro 1, avec une note de 5 sur 5.

