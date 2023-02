Interactive Brokers lance une nouvelle version du site web d'IBKR Campus pour rendre les investisseurs du monde entier plus autonomes

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), courtier électronique automatisé de dimension internationale, a annoncé aujourd'hui le lancement de la version refondue de son site web IBKR Campus, lequel met à disposition un ensemble complet de ressources éducatives gratuites destinées aux investisseurs de tous niveaux. IBKR Campus comprend des cours, des webinaires, des podcasts et des commentaires de marché qui aident les investisseurs à mieux appréhender le trading, les marchés financiers et les outils de trading d'Interactive Brokers.

Le site web refondu d'IBKR Campus est convivial et permet aux investisseurs de trouver facilement ce qu'ils recherchent. Investisseurs débutants comme traders confirmés trouveront des renseignements pour perfectionner leurs compétences et élargir leur horizon d'investissement. Des cours en ligne gratuits expliquant les concepts et les outils du trading aux leçons et aux quiz sur les outils de trading d'Interactive Brokers : tous les investisseurs peuvent exploiter ces ressources pour devenir de meilleurs investisseurs. IBKR Campus propose également les commentaires de Steve Sosnick, stratégiste principal d'Interactive Brokers, et de José Torres, économiste principal d'Interactive Brokers, concernant les sujets qui font bouger les marchés et l'économie au niveau mondial.

Steve Sanders, VP exécutif Marketing & Développement de produits chez Interactive Brokers, a rappelé l'importance de la formation pour IBKR, en déclarant : « La formation s'inscrit au cœur d'Interactive Brokers et nous sommes convaincus que la connaissance est la clé d'un investissement réussi. À travers le site convivial IBKR Campus, nous donnons aux investisseurs du monde entier les moyens de suivre les événements du marché, d'améliorer leur compréhension du marché et de perfectionner continuellement leurs compétences ».

Les services d'IBKR Campus sont gratuitement accessibles aux clients et aux non-clients du monde entier. Pour profiter de l'ensemble des ressources d'IBKR Campus (détaillées ci-dessous), rendez-vous à l'adresse https://ibkrcampus.com/

Traders’ Academy : les investisseurs peuvent suivre, à leur rythme, des modules d'apprentissage gratuits portant sur les outils de trading d'IBKR. Les novices peuvent parcourir les formations sur le négoce d'actions, tandis que les investisseurs plus avancés peuvent améliorer leur compréhension du négoce d'options.

Traders’ Insight : les investisseurs peuvent lire des articles, visionner des vidéos et écouter des podcasts abordant les événements financiers et économiques du moment dans le monde entier. Les commentaires de marché émanant d'institutions financières de premier plan et les analyses des experts d'Interactive Brokers offrent un décryptage des forces qui affectent les classes d'actifs et les marchés au niveau international.

IBKR Quant : populaire auprès des étudiants en finance computationnelle et ceux qui veulent négocier sur les marchés en exploitant la puissance de l'informatique, les articles sont rédigés par des programmeurs et développeurs du monde des quants et ont vocation à aider les programmeurs au moyen d'informations concises et exploitables.

IBKR Podcasts : les investisseurs peuvent écouter des interviews avec des cadres et des chercheurs de grandes sociétés de services financiers abordant les thèmes d'actualité qui influencent les marchés et le trading, notamment le récent podcast où Steve Sosnick et José Torres évaluent l'impact de la politique monétaire et des récentes publications de données économiques : Black Eye for Bond Bulls Gives Equity Traders a Headache (en anglais)

IBKR Webinars : des contributeurs se penchent chaque semaine sur des sujets liés aux marchés, tels que le trading d'options, les matières premières, les ETF, la volatilité, etc.

Traders’ Glossary : permet aux investisseurs de rechercher des termes et des définitions relatifs au trading et à l'investissement allant des produits et des types d'ordres aux informations spécifiques sur les plateformes d'Interactive Brokers, et suggère des termes et liens associés.

Student Trading Lab : ressource en ligne gratuite pour les formateurs qui souhaitent associer cours de finance ou d'informatique et expériences réelles de trading. Les étudiants reçoivent un compte de trading de simulation et peuvent négocier des produits appartenant à différentes catégories d'actifs. Les capitaux du compte fluctuent comme si les opérations étaient vraiment exécutées sur le marché réel.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

