Interactive Brokers : lève toutes les restrictions à la négociation pour les options

Le groupe Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), une société de courtage mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir levé vendredi toutes les restrictions à la négociation pour les options AMC, BB, EXPR, GME et KOSS, ainsi que d’autres, ayant connu récemment une volatilité du marché. Les options, tout comme les actions sous-jacentes, font actuellement l’objet d’exigences de marge plus importantes, susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. La société continuera de surveiller ces marchés volatiles.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers fournissent à leurs clients du monde entier une exécution automatisée des transactions ainsi que la garde de titres, de produits de base, de devises et de leurs produits dérivés 24h/24 sur plus de 135 marchés, dans de nombreux pays et devises, à partir d’un compte d'investissement intégré IBKR unique. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds spéculatifs, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d’exécution et de transaction avantageux, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, les positionnant ainsi pour obtenir des retours sur investissement plus importants. Le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron’s le 24 février 2020 a classé Interactive Brokers numéro 1, avec une note de 5 sur 5.

