IBKR élargit encore son accès au marché mondial

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), le courtier électronique mondial automatisé, a annoncé aujourd’hui qu’il propose un accès à la Bourse de Taïwan, permettant ainsi à ses clients d’investir sur le marché taïwanais sans avoir à passer par un courtier local distinct. Les clients éligibles d’Interactive Brokers dans le monde entier peuvent désormais négocier des actions, des ETF et des TDR (certificats de dépôt) taïwanais, en plus des actions, options, futures, devises, obligations, fonds, etc., à partir d’une seule plateforme unifiée.

Les investisseurs individuels et institutionnels de plus de 200 pays et territoires peuvent profiter de la vaste gamme de produits proposée par Interactive Brokers, de ses tarifs concurrentiels et de sa puissante technologie. L’accès à la Bourse de Taïwan est particulièrement intéressant pour les gestionnaires de placement ayant des stratégies axées sur l’Asie et pour les investisseurs particuliers avertis intéressés par une exposition aux secteurs émergents asiatiques, tels que le stockage d’énergie et les produits pharmaceutiques, en plus de l’industrie déjà bien connue des semi-conducteurs. La Bourse de Taïwan peut également intéresser les investisseurs à long terme, car elle propose des actions versant des dividendes élevés. Les investisseurs peuvent approvisionner et opérer des comptes dans 26 devises différentes pour investir dans plus de 150 marchés dans le monde.

« L’accès à la Bourse de Taiwan renforce la présence d’Interactive Brokers sur les marchés asiatiques et élargit l’empreinte mondiale de notre Société, a déclaré David Friedland, responsable de la région Asie-Pacifique, Interactive Brokers. L’extension de notre portée mondiale souligne notre engagement à fournir aux traders expérimentés et aux investisseurs institutionnels un accès inégalé au marché mondial. »

Les frais de transaction appliqués par Interactive Brokers sont faibles et transparents. Les commissions sur les actions taïwanaises représentent 0,03 à 0,08% de leur valeur de marché, plus les frais de tiers pour la tarification différenciée, en fonction du volume mensuel.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d’exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d’obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la sixième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi le 9 juin 2023 par Barron’s, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

