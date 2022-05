Interactive Brokers propose Carbon Offsets à ses clients en Europe et en Asie

Un nouvel outil aide les investisseurs à participer à un avenir plus vert

Interactive Brokers (Nasdaq : IBKR), un courtier électronique mondial automatisé, a lancé aujourd'hui Carbon Offsets pour les clients d'Europe occidentale, de Hong Kong et de Singapour. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible via IMPACT, l'application de trading mobile d'Interactive Brokers pour l'investissement durable.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220510006420/fr/

Carbon Offsets available in IMPACT by Interactive Brokers (Photo: Business Wire)

Les voyages en avion et d'autres activités quotidiennes produisent des émissions nocives de gaz à effet de serre. En s'appuyant sur la simplicité d'IMPACT, les investisseurs ont désormais à leur disposition l'outil Carbon Offsets leur permettant de choisir des activités courantes émettant des gaz à effet de serre ou de saisir une quantité spécifique de carbone à compenser. Interactive Brokers achète et retire facilement les crédits carbone auprès des organismes appropriés, permettant ainsi aux investisseurs de réduire totalement ou partiellement leur empreinte carbone.

« La durabilité et la conscience environnementale ne sont pas des aspects isolés, ils se réfèrent à une culture collective. Une culture consciente de la nature interconnectée de notre communauté mondiale. Nous continuons donc à développer des produits qui sont au service de cette culture collective », a déclaré Will Peterffy, directeur ESG chez Interactive Brokers. « Carbon Offsets permet à nos clients de participer facilement à la culture collective émergente orientée vers la gestion de notre planète tout en investissant dans des entreprises qui s'harmonisent davantage avec leurs valeurs grâce à l'application IMPACT ».

Interactive Brokers a collaboré avec Sustain.Life pour fournir des données sur les émissions relatives à chaque activité émettrice de carbone disponible dans l'application. La plateforme SaaS de Sustain.Life aide les entreprises de tous les secteurs à réduire leur impact environnemental en leur fournissant des outils ESG qui permettent de mesurer et de gérer leurs émissions carbone. L'outil Carbon Offsets est disponible dans l'application IMPACT pour les clients d'IB Irlande, IB R.-U., IB Hong Kong et IB Singapour.

Pour plus d'informations sur Carbon Offsets, les divulgations et pour télécharger l'application IMPACT, visitez le site :

Royaume-Uni : https://impact.interactivebrokers.co.uk/

Europe de l'Ouest : https://impact.interactivebrokers.ie/

Hong Kong : https://impact.interactivebrokers.com.hk/

Singapour : https://impact.interactivebrokers.com.sg/

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales du groupe Interactive Brokers proposent à leurs clients du monde entier des services 24h/24 d'exécution automatisée des transactions et de garde de titres et de devises sur plus de 150 marchés dans de nombreux pays et monnaies, à partir d’une seule plateforme unifiée. Nous proposons nos services aux investisseurs individuels, fonds de couverture, groupes de négociation pour compte propre, conseillers financiers et courtiers remisiers. Les quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des services avantageux de transaction et d’exécution, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, leur donnant ainsi la possibilité d'obtenir des retours sur investissement plus importants. Pour la cinquième année consécutive, Interactive Brokers est en tête du classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron's le 25 mars 2022, avec une note de cinq étoiles sur cinq.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220510006420/fr/