Les actions d'AMC et de GameStop mettent fin à cinq jours de vente en séance

Les échanges d'actions d'AMC Entertainment et de GameStop ont été volatils jeudi, les actions dites "mèmes" ayant réduit leurs gains après avoir fortement augmenté plus tôt dans la journée, certains investisseurs recherchant des bonnes affaires après plusieurs jours de pertes.

Les deux sociétés, qui n'ont publié aucune nouvelle annonce sur leurs sites Web jeudi, ont un grand nombre d'adeptes parmi les investisseurs particuliers qui les ont poussées à des niveaux record l'année dernière lorsqu'elles se sont regroupées pour évincer les vendeurs à découvert.

Les échanges de la paire ont été tout sauf constants jeudi. L'exploitant de cinéma AMC a clôturé en hausse de 8,0 % à 11,20 $ après avoir atteint 13,71 $. Les actions du détaillant de jeux vidéo GameStop ont terminé en hausse de 10,1 % à 89,57 $, par rapport au sommet de la séance de 108,06 $.

Malgré une vente fulgurante des actions dans l'ensemble ces derniers temps, les transactions boursières de jeudi ont semblé mettre en évidence le fait que certains investisseurs utilisaient encore une stratégie "buy-the-dip". [.N] GameStop a perdu 36% de sa valeur au cours des cinq dernières sessions, tandis qu'AMC a chuté de 34% dans le même laps de temps.

"Il y a beaucoup de clients qui continuent à chercher des endroits pour acheter des creux en utilisant des produits très agressifs pour le faire. C'est pourquoi avec AMC et GME, lorsqu'il y a un peu de bois d'allumage, le feu s'allume", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. "Les vrais croyants dans les actions mèmes n'ont pas encore été complètement lessivés".

Et le rallye s'est probablement essoufflé au fur et à mesure que la session avançait, car certains traders se sont retirés parce que les actions ont été sujettes dans le passé à de tels énormes rallyes et baisses, a-t-il dit.

Les clients d'Interactive Brokers, qui comprennent des investisseurs particuliers et de petites institutions, ont continué à être des acheteurs nets d'actions tout au long des récentes baisses, bien qu'"ils se soient retirés des mèmes pour la plupart", a déclaré Sosnick.

GameStop est en baisse d'environ 40 % jusqu'à présent en 2022 par rapport à un gain de 687 % pour 2021, l'action ayant augmenté de plus de 2 463 % à son sommet l'année dernière. Les actions AMC sont en baisse de 60,6 % depuis le début de l'année, par rapport à un gain de 1 183 % en 2021 et à un bond de 3 624 % à leur point culminant l'année dernière.

Anthony Denier, directeur général de la plateforme de négociation Webull, a noté que les investisseurs particuliers qui ont commencé à négocier au cours des dernières années n'ont jamais connu de marché baissier.

"Nous sommes maintenant dans un marché baissier où les reprises s'apparentent davantage à un 'dead-cat bounce'", a-t-il déclaré. "Trouver le fond est souvent tenté, et très rarement réalisé et, par conséquent, les investisseurs particuliers ressentent la fatigue d'attraper le couteau qui tombe."

En surface, l'action de jeudi a semblé diverger des derniers jours, les traders de détail ayant vendu pour 1,9 milliard de dollars d'actions au cours des deux derniers jours, pour la plus grande sortie sur deux jours en 14 mois, selon une recherche publiée par JPMorgan tard mercredi.

Cheng Peng, un stratège quantitatif et de produits dérivés chez JPMorgan, a déclaré qu'il n'a pas vu de "biais directionnel significatif de la part des traders de détail" dans AMC ou GameStop jeudi.

"Au lieu de cela, l'achat semble être dirigé par les investisseurs institutionnels", a déclaré Peng, citant les données du flux d'ordres publics.