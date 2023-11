Intercede Group PLC - éditeur de logiciels de cybersécurité basé à Lutterworth, Angleterre - annonce des contrats et des renouvellements. Un fabricant américain du secteur de la défense et de l'aérospatiale, dont le nom n'a pas été dévoilé, commande une licence pour la solution logicielle MyID CMS. Elle obtient également un nouveau client pour MyID PSM au Moyen-Orient. Ce client accroît la présence de l'entreprise dans la région. Une "grande banque européenne", dont l'identité n'a pas été révélée, a également annoncé une mise à niveau "significative" de MyID CMS. Ces commandes, d'une valeur totale de 1,4 million de dollars, soutiennent le chiffre d'affaires de l'exercice se terminant le 31 mars et créent un carnet de commandes pour l'exercice 2025.

Klaas van der Leest, directeur général, déclare : "Comme nous l'avons annoncé au début du mois de septembre, notre pipeline continue de se renforcer et de se développer. Grâce à l'intérêt accru des clients existants et potentiels aux États-Unis, [en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique] et [en Asie-Pacifique], nous pensons que le groupe est bien positionné, et nous sommes impatients de fournir de plus amples informations dans nos résultats [du premier semestre] plus tard ce mois-ci."

Cours actuel de l'action : 64,50 pence, en hausse de 12 %.

Variation sur 12 mois : +15%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.