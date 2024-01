Intercede Group plc est un éditeur de logiciels de cybersécurité basé au Royaume-Uni qui se spécialise dans la gestion des identités, des titres de compétences et de la mobilité décrochée pour permettre la confiance numérique. Il s'agit d'un développeur et d'un fournisseur indépendant de logiciels de gestion des identités et des justificatifs d'identité. Ses secteurs géographiques comprennent le Royaume-Uni, le reste de l'Europe, les Amériques et le reste du monde. Sa plateforme logicielle MyID se décline en trois lignes de produits : MyID Professional, MyID Enterprise et MyID PIV. MyID Professional est utilisé pour les solutions logicielles de gestion de l'identité. MyID Enterprise est une solution logicielle destinée aux grandes organisations et aux gouvernements. MyID PIV est une solution logicielle destinée aux agences fédérales qui émettent et gèrent des identités numériques décrochées pour les employés fédéraux à l'aide d'une infrastructure à clé publique (PKI). MyID PIV est une solution logicielle pour les agences fédérales qui émettent et gèrent des identités numériques sécurisées pour les employés fédéraux à l'aide d'une infrastructure à clé publique (PKI).

Secteur Logiciels