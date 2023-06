Intercept Pharmaceuticals, Inc. : RBC Capital Markets maintient son opinion neutre

Intercept Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques pour traiter les maladies hépatiques progressives non virales dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, en utilisant sa chimie des acides biliaires. Ses produits candidats comprennent Ocaliva (obeticholic (OCA)) pour la fibrose du foie due à la stéatohépatite non alcoolique (NASH), OCA et Bezafibrate, et d'autres produits candidats. Le produit commercialisé par la société, Ocaliva, est un agoniste du récepteur farnésoïde X (FXR) pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) en association avec l'acide ursodésoxycholique (UDCA) chez les adultes ayant une réponse inadéquate à l'UDCA ou en monothérapie chez les adultes ne pouvant pas tolérer l'UDCA. La société évalue la tolérabilité de l'OCA en association avec le bézafibrate chez les patients atteints de CBP dans le cadre d'une étude de phase II en dehors des États-Unis. Ses autres composés en sont aux premiers stades de la recherche et du développement, notamment le composé INT-787, un agoniste du FXR, qui fait l'objet d'un essai clinique de phase IIa.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale