InterContinental Hotels : Bank of America reste à 'achat'

15/09/2020 | 13:27

Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur InterContinental Hotels Group (IHG) avec un nouvel objectif de cours de 4.900 pence, jugeant que 'sa performance opérationnelle durant l'épidémie de Covid-19 prouve la résilience de son modèle d'activité'.



Le broker pointe de multiples forces pour la chaine hôtelière : une légèreté en termes d'actifs, un mix favorable, une présence globale, un portefeuille en développement (pipeline) et des opportunités potentielles par des reconversions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.